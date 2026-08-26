Дом с сюрпризом: пара сняла старый ковер и обнаружила невероятную находку

Во время ремонта дома в Лондоне его новые владельцы сделали открытие, на которое совсем не рассчитывали. Под старыми коврами, которые десятилетиями скрывали пол, обнаружился оригинальный деревянный паркет.

Как пишет издание Mirror, паркет сохранился не в одной комнате, а практически на всем нижнем этаже.

Что известно о паре, которая сделала эту находку?

Пара приобрела дом в Лондоне в конце прошлого года. Сами они в шутку называли его "худшим домом на лучшей улице", но увидели в нем потенциал и решили полностью обновить жилье.

Первые кусочки деревянного пола Джо Браун заметил в гостиной еще несколько месяцев назад. Сначала владельцы не знали, насколько масштабной окажется находка. Когда во время ремонта они начали снимать старое ковровое покрытие в других комнатах, стало ясно: под ним скрывается оригинальный паркет, оставшийся со времен строительства дома.

"Мы и понятия не имели об этом, когда покупали дом,

– рассказал Джо.

На видео, которое мужчина опубликовал в своем инстаграме, виден сам момент обнаружения находки. Мужчина отогнул край старого ковра, и под ним постепенно открылся деревянный паркет.

Как выглядит паркет, который нашла пара: смотрите видео

В каком состоянии паркет?

Владельцы признались, что были удивлены тем, насколько хорошо пол сохранился после десятков лет под покрытием. Видео привлекло внимание пользователей сети и собрало более 1100 лайков. В комментариях люди называли это открытие невероятным и удивлялись, зачем предыдущие жильцы закрыли деревянный пол ковром.

Впрочем, найденный паркет еще не готов к эксплуатации. За несколько десятилетий древесина могла получить царапины, повреждения и другие дефекты, поэтому полу понадобится профессиональная реставрация.

Реставрация будет непростой и, вероятно, потребует значительных затрат. Однако владельцы не планируют демонтировать старый паркет и заменять его современным покрытием. Наоборот, они хотят отреставрировать оригинальный пол и сохранить одну из аутентичных деталей дома.