Як пише видання Mirror, паркет зберігся не в одній кімнаті, а практично на всьому нижньому поверсі.

Що відомо про пару, яка виявила знахідку?

Пара придбала будинок у Лондоні наприкінці минулого року. Самі вони жартома називали його "найгіршим будинком на найкращій вулиці", але побачили потенціал і вирішили повністю оновити житло.

Перші шматочки дерев'яної підлоги Джо Браун помітив у вітальні ще кілька місяців тому. Спочатку власники не знали, наскільки масштабною виявиться знахідка. Коли під час ремонту вони почали знімати старе килимове покриття в інших кімнатах, стало зрозуміло: під ним ховається оригінальний паркет, який залишився від часів будівництва будинку.

Ми й гадки не мали, коли купували будинок,

– розповів Джо.

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На відео, яке чоловік оприлюднив у своєму інстаграмі, видно сам момент виявлення знахідки. Чоловік відгорнув край старого килима і під ним поступово відкрився дерев'яний паркет.

Як виглядає паркет, який знайшла пара: дивіться відео

В якому стані паркет?

Власники зізналися, що були здивовані тим, наскільки добре підлога збереглася після десятків років під покриттям. Відео привернуло увагу користувачів мережі та зібрало понад 1100 вподобань. У коментарях люди називали відкриття неймовірним і дивувалися, навіщо попередні мешканці закрили дерев'яну підлогу килимом.

Втім, знайдений паркет ще не готовий до експлуатації. За кілька десятиліть деревина могла отримати подряпини, пошкодження та інші дефекти, тому підлозі знадобиться професійна реставрація.

Відновлення буде непростим і, ймовірно, потребуватиме значних витрат. Однак власники не планують демонтувати старий паркет і замінювати його сучасним покриттям. Навпаки, вони хочуть відреставрувати оригінальну підлогу та зберегти одну з автентичних деталей будинку.