Не делайте этого со своим садом: 4 привычки, которые могут испортить растения
Уход за садом кажется делом, в котором все давно известно: когда поливать, что обрезать, чем удобрять и как готовить растения к зиме. Однако некоторые привычные правила на самом деле не так однозначны, как кажется, а некоторые из них могут даже навредить растениям.
Издание Good Housekeeping собрало самые распространенные мифы, которые эксперты советуют переосмыслить.
Какие мифы уже не актуальны?
- Миф №1: растения нужно поливать каждый день
Чрезмерный полив может быть не менее вреден, чем недостаток воды. Важно учитывать тип растения, погоду и состояние почвы. Вместо того чтобы ежедневно понемногу увлажнять землю, лучше следить за ее влажностью и при необходимости давать растениям достаточное количество воды.
Не все растения стоит поливать ежедневно / Фото Unsplash
- Миф №2: почему больше удобрений – тем лучше
Растению требуется определенное количество питательных веществ, но дополнительная порция не обязательно означает более быстрый рост. Перед внесением удобрений следует учитывать потребности конкретной культуры и рекомендации производителя.
- Миф №3: все насекомые в саду – вредители
Это одно из самых распространенных заблуждений. В саду обитают не только насекомые, которые повреждают растения. Божьи коровки, пчелы, золотоочки и некоторые другие виды могут быть полезными – они опыляют растения или охотятся на вредителей. Поэтому прежде чем обрабатывать сад средством от насекомых, стоит сначала определить, с кем именно вы имеете дело.
Какие мифы уже не актуальны / Фото Unsplash
- Миф №4: осенью нужно полностью убрать сад
Идеально чистые клумбы не всегда являются лучшим вариантом для природы. Опавшие листья, сухие стебли и остатки растений могут служить **убежищем для полезных насекомых зимой**. Поэтому часть растительных остатков можно оставлять до весны, а не убирать все до последнего листочка. ([Good Housekeeping]
Главный вывод экспертов прост: больше ухода не всегда означает лучший результат. Чрезмерный полив, удобрения, обрезка или уборка могут создавать проблемы там, где их изначально не было.