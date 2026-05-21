Лучшие решения в дизайне кухни: что выбирают для себя сами строители

Люди, которые годами занимаются ремонтами, все чаще отказываются от "показных" решений в пользу практичности и долговечности. Именно поэтому в 2026 году дизайн современной кухни все больше строится вокруг удобства в ежедневном пользовании, а не только красивой картинки для соцсетей.

Интересно, что многие тренды сегодня формируют не дизайнеры, а сами строители и мастера, которые ежедневно видят, какие материалы служат годами, а какие быстро теряют вид. Больше о своих самых удачных решениях в ремонте рассказал пользователь с ником @gotovo.remontt в тиктоке.

Что для себя выбирают сами строители?

Холодильник скрытого монтажа

Одно из самых популярных решений последних лет – встроенный холодильник. Его фасад полностью закрывается мебельными дверцами, благодаря чему кухня выглядит целостной и аккуратной. Строители объясняют популярность просто: такая кухня визуально кажется дороже, современнее и менее перегруженной техникой.

Столешница из керамогранита

Еще один фаворит среди мастеров – керамогранитные столешницы. Они значительно практичнее ламинированных поверхностей и лучше выдерживают ежедневную нагрузку. Главные преимущества:

не боятся горячей посуды;

устойчивы к царапинам;

не впитывают влагу;

долго сохраняют дорогой вид.

Именно поэтому керамогранит все чаще используют не только в премиальных кухнях, но и в обычных городских квартирах.

Мойка подстольного монтажа

В современных кухнях все реже можно увидеть классические накладные мойки с заметными бортиками. Зато популярность набирает подстольный монтаж, когда мойка устанавливается ниже уровня столешницы. Это не только красивее, но и практичнее: крошки и вода легко сметаются прямо в мойку, а поверхность выглядит целостной и опрятной.

Скрытый дозатор для мыла

Еще одна мелочь, которую активно советуют мастера, – встроенный дозатор для мыла. Он монтируется прямо в столешницу возле мойки и позволяет убрать лишние пластиковые бутылки с рабочей поверхности. Именно такие мелкие детали сегодня формируют ощущение "дорогой" и продуманной кухни.

Посудомойка стала обязательной

Если раньше посудомоечная машина считалась роскошью, то сегодня строители все чаще называют ее базовой техникой для современной кухни. Причина проста – экономия времени, воды и удобство в ежедневной жизни. Даже в компактных кухнях мастера советуют находить место хотя бы для узкой модели на 45 сантиметров.

Где люди чаще всего ошибаются, делая ремонт самостоятельно?

Дизайнеры интерьеров Architectural Digest отмечают: большинство проблем в ремонте возникает не из-за дешевых материалов или ограниченного бюджета, а из-за неправильных решений еще на этапе планирования. Именно поэтому даже дорогой ремонт иногда выглядит неудобным или "утомляет" уже через несколько месяцев после завершения.

Одной из самых распространенных ошибок является игнорирование функционального зонирования. Люди часто думают прежде всего о красивой картинке, но не учитывают ежедневные сценарии жизни: где будет проходить основное движение в квартире, хватит ли места для хранения вещей, насколько комфортно пользоваться кухней или рабочей зоной. В результате даже стильный интерьер может оказаться неудобным в быту.

Ранее другой строитель рассказал, что даже в маленьком санузле можно разместить все необходимое. А, чтобы визуально увеличить пространство, достаточно использовать светлые и теплые оттенки плитки.