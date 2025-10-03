Морозильные камеры входят в число самых больших потребителей электроэнергии в быту, но есть простые хитрости, которые помогут уменьшить расходы.

Эксперты Express советуют: чтобы техника работала эффективнее, морозилку стоит держать максимально заполненной, передает 24 Канал.

Как сэкономить на электроэнергии?

Специалист по сбережениям Сэм Вилланс объяснил, что большинство энергии морозильник тратит не на поддержку холода, а на охлаждение теплого воздуха, который попадает внутрь при открывании дверцы. Если камера заполнена, места для теплого воздуха остается меньше, а уже охлажденные продукты помогают быстрее стабилизировать температуру.

Если у вас недостаточно продуктов в морозильной камере, чтобы она была полной, использование таких вещей, как пакеты на молнии, наполненные водой, кубики льда или даже просто пакеты со льдом, может помочь предотвратить попадание более теплого воздуха. Эти предметы дешевые и эффективные,

– отметил он.

Как уменьшить расход электроэнергии холодильника?

По данным Industrial magazine, чтобы сократить потребление электроэнергии холодильника, надо:

Установить холодильник подальше от источников тепла (плиты, радиаторов, окон с прямыми солнечными лучами). Оставлять зазор минимум 10 сантиметров между задней стенкой холодильника и стеной для нормальной циркуляции воздуха. Установить температуру холодильной камеры на +4 градуса, морозильной – на -18 градусов. Не ставить горячую пищу в холодильник. Регулярно размораживать морозильную камеру, если она не имеет системы автоматической разморозки.



