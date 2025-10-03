Незвичний лайфхак: що покласти в морозилку, щоб зекономити на електроенергії
- Експерти радять тримати морозилку максимально заповненою, щоб зменшити витрати електроенергії.
- Використання пакетів з водою або льодом у порожній морозилці допомагає знизити споживання енергії.
Морозильні камери входять до числа найбільших споживачів електроенергії в побуті, але є прості хитрощі, які допоможуть зменшити витрати.
Експерти Express радять: щоб техніка працювала ефективніше, морозилку варто тримати максимально заповненою, передає 24 Канал.
Як заощадити на електроенергії?
Фахівець із заощаджень Сем Вілланс пояснив, що більшість енергії морозильник витрачає не на підтримку холоду, а на охолодження теплого повітря, яке потрапляє всередину при відкриванні дверцят. Якщо камера заповнена, місця для теплого повітря залишається менше, а вже охолоджені продукти допомагають швидше стабілізувати температуру.
Якщо у вас недостатньо продуктів у морозильній камері, щоб вона була повною, використання таких речей, як пакети на блискавці, наповнені водою, кубики льоду або навіть просто пакети з льодом, може допомогти запобігти потраплянню теплішого повітря. Ці предмети дешеві та ефективні,
– зазначив він.
Як зменшити витрати електроенергії холодильника?
За даними Industrial magazine, щоб скоротити споживання електроенергії холодильника, треба:
- Встановити холодильник подалі від джерел тепла (плити, радіаторів, вікон з прямими сонячними променями).
- Залишати зазор мінімум 10 сантиметрів між задньою стінкою холодильника та стіною для нормальної циркуляції повітря.
- Встановити температуру холодильної камери на +4 градуси, морозильної – на -18 градусів.
- Не ставити гарячу їжу в холодильник.
- Регулярно розморожувати морозильну камеру, якщо вона не має системи автоматичного розморожування.
Чому не варто вішати магнітики на холодильник?
Експерти попереджають, що використання магнітів на холодильнику може заважати герметичності ущільнювача дверей та впливати на роботу електроніки.
А гострі краї магнітів можуть залишати подряпини на поверхні холодильника, особливо на глянцевих або сталевих дверях.