Морозильні камери входять до числа найбільших споживачів електроенергії в побуті, але є прості хитрощі, які допоможуть зменшити витрати.

Експерти Express радять: щоб техніка працювала ефективніше, морозилку варто тримати максимально заповненою, передає 24 Канал.

Дивіться також Старт опалювального сезону 2025: що варто знати про субсидії й які актуальні тарифи

Як заощадити на електроенергії?

Фахівець із заощаджень Сем Вілланс пояснив, що більшість енергії морозильник витрачає не на підтримку холоду, а на охолодження теплого повітря, яке потрапляє всередину при відкриванні дверцят. Якщо камера заповнена, місця для теплого повітря залишається менше, а вже охолоджені продукти допомагають швидше стабілізувати температуру.

Якщо у вас недостатньо продуктів у морозильній камері, щоб вона була повною, використання таких речей, як пакети на блискавці, наповнені водою, кубики льоду або навіть просто пакети з льодом, може допомогти запобігти потраплянню теплішого повітря. Ці предмети дешеві та ефективні,

– зазначив він.

Як зменшити витрати електроенергії холодильника?

За даними Industrial magazine, щоб скоротити споживання електроенергії холодильника, треба:

Встановити холодильник подалі від джерел тепла (плити, радіаторів, вікон з прямими сонячними променями). Залишати зазор мінімум 10 сантиметрів між задньою стінкою холодильника та стіною для нормальної циркуляції повітря. Встановити температуру холодильної камери на +4 градуси, морозильної – на -18 градусів. Не ставити гарячу їжу в холодильник. Регулярно розморожувати морозильну камеру, якщо вона не має системи автоматичного розморожування.



Як заощадити на електроенергії / Фото Unsplash

Чому не варто вішати магнітики на холодильник?