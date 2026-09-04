Секрет спелой дыни: как понять, что пора собирать урожай

Вопреки распространенному мнению, не каждая большая дыня уже готова к сбору. Один неверный шаг – и вместо сладкого и ароматного плода можно получить зеленую или, наоборот, перезрелую мякоть.

Огородник, блогер и автор YouTube-канала Иван Саврий рассказал, на какие признаки стоит обратить внимание.

Какую дыню не стоит спешить срывать?

Прежде всего, не следует ориентироваться только на размер плода. Слишком маленькая дыня может быть недоразвитой, однако и большой размер сам по себе еще не гарантирует спелости. По словам Ивана Саврия, важно оценивать сразу несколько признаков.

Дыня должна приобрести характерный для своего сорта размер и окраску. Если плод остается явно зеленым или имеет неестественно бледный оттенок, со сбором лучше не торопиться.

Один из самых заметных признаков – изменение цвета кожуры. У многих сортов спелые плоды приобретают яркий золотисто-желтый или кремовый оттенок. В то же время цвет зависит от сорта, поэтому не все дыни должны быть одинаково желтыми. Лучше всего ориентироваться на характерную окраску конкретного сорта.

многих сортов спелые плоды приобретают яркий золотисто-желтый или кремовый оттенок. В то же время цвет зависит от сорта, поэтому не все дыни должны быть одинаково желтыми. Лучше всего ориентироваться на характерную окраску конкретного сорта. Сильный сладкий аромат – одна из главных подсказок для огородника. Спелая дыня начинает активно пахнуть даже без разрезания. Если аромат слабый или почти отсутствует, плод может еще не достичь полной спелости.

– одна из главных подсказок для огородника. Спелая дыня начинает активно пахнуть даже без разрезания. Если аромат слабый или почти отсутствует, плод может еще не достичь полной спелости. Спелая дыня должна быть твердой и упругой, без больших мягких участков, трещин или подозрительных пятен. Слегка размягченная конечная часть плода может быть нормальным признаком созревания.

Однако слишком мягкая кожица, вмятины и повреждения могут свидетельствовать уже о перезревании или порче.



Как понять, что пора собирать урожай дыни / Фото Иван Саврий

Как понять, что дыня уже готова к сбору?

Главный секрет заключается в том, чтобы не полагаться только на один признак. Проверьте сразу несколько признаков:

дыня достигла характерного для сорта размера;

кожица изменила цвет на типичный для спелого плода;

появился сильный сладкий аромат;

плод остается упругим;

нет больших мягких пятен, трещин и признаков гниения;

у многих сортов дыня начинает легче отделяться от плодоножки.

Если все эти признаки совпали, откладывать сбор не стоит. Перезрелые дыни могут терять качество и даже растрескиваться. Точное время сбора дыни зависит от сорта и погодных условий. В Украине ранние дыни могут созревать уже во второй половине лета, тогда как сбор среднеспелых и поздних сортов продолжается до сентября.

Лучше всего собирать плоды выборочно, по мере их созревания. Главное правило простое: спелая дыня должна не только красиво выглядеть. Ее выдают аромат, характерный цвет и упругость – именно эти детали помогут не сорвать урожай слишком рано.