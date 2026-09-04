Городник, блогер і автор YouTube-каналу Іван Саврій розповів, на які ознаки варто звернути увагу.

Яку диню не варто поспішати зривати?

Насамперед не слід орієнтуватися лише на розмір плоду. Занадто маленька диня може бути недорозвиненою, однак і великий розмір сам по собі ще не гарантує стиглості. За словами Івана Саврія, важливо оцінювати відразу кілька ознак.

Диня має набути характерного для свого сорту розміру та забарвлення. Якщо плід залишається виражено зеленим або має неприродно блідий відтінок, зі збиранням краще не поспішати.

Одна з найпомітніших ознак — зміна кольору шкірки. У багатьох сортів стиглі плоди набувають яскравого золотисто-жовтого або кремового відтінку. Водночас колір залежить від сорту, тому не всі дині повинні бути однаково жовтими. Найкраще орієнтуватися на характерне забарвлення конкретного різновиду.

У багатьох сортів стиглі плоди набувають яскравого золотисто-жовтого або кремового відтінку. Водночас колір залежить від сорту, тому не всі дині повинні бути однаково жовтими. Найкраще орієнтуватися на характерне забарвлення конкретного різновиду. Сильний солодкий аромат – одна з головних підказок для городника. Стигла диня починає активно пахнути навіть без розрізання. Якщо аромат слабкий або майже відсутній, плід може ще не досягти повної стиглості.

– одна з головних підказок для городника. Стигла диня починає активно пахнути навіть без розрізання. Якщо аромат слабкий або майже відсутній, плід може ще не досягти повної стиглості. Стигла диня має бути твердою та пружною, без великих м'яких ділянок, тріщин або підозрілих плям. Злегка пом'якшена кінцева частина плоду може бути нормальною ознакою достигання.

Однак надто м'яка шкірка, вм'ятини та пошкодження можуть свідчити вже про перестигання або псування.



Як зрозуміти, що час збирати врожай дині / Фото Іван Саврій

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Як зрозуміти, що диня вже готова до збор?

Головний секрет полягає в тому, щоб не покладатися лише на одну ознаку. Перевірте одразу кілька сигналів:

диня досягла характерного для сорту розміру;

шкірка змінила колір на типовий для стиглого плоду;

з'явився сильний солодкий аромат;

плід залишається пружним;

немає великих м'яких плям, тріщин і ознак гниття;

у багатьох сортів диня починає легше відокремлюватися від плодоніжки.

Якщо всі ці ознаки збіглися, зволікати зі збиранням не варто. Перестиглі дині можуть втрачати якість і навіть розтріскуватися. Точний час збору дині залежить від сорту та погодних умов. В Україні ранні дині можуть достигати вже в другій половині літа, тоді як збирання середньостиглих і пізніх сортів триває до вересня.

Найкраще збирати плоди вибірково, у міру їхнього достигання. Головне правило просте: стигла диня повинна не лише красиво виглядати. Її видають аромат, характерний колір і пружність – саме ці деталі допоможуть не зірвати врожай занадто рано.