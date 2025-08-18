Семья, которая ремонтирует дом своей мечты в Италии, наткнулась на заблокированную дверь в конюшне, находящейся под их недвижимостью.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, владелица жилья Марианна Пфеффер Енгедал опубликовала видео в тикток, где рассказала об открытии тайны во время ремонта их итальянского дома, датируемого 1850 годом. Что нашла семья, рассказываем дальше.

Также интересно Была спрятана более 20 лет: мужчина во время ремонта нашел тайную комнату

Какое открытие сделала семья во время ремонта?

Под новым домом семьи находится помещение, которое когда-то служило конюшней. В задней части этого пространства владельцы и нашли заблокированные двери.

Когда мы купили дом и получили ключи в декабре 2022 года, мы обошли его и спросили предыдущего владельца, что было за заблокированной дверью. Он ничего об этом не знал,

– говорит Марианна.

Поэтому, когда начался ремонт, она с мужем стремилась узнать, что там находится. Разбив небольшое отверстие в стене, семья смогла вставить внутрь камеру, чтобы рассмотреть все ближе.

Что было за заблокированной дверью: смотрите видео

То, что они увидели, было искусственно созданной пещерой, полной камней. Супруги пригласили архитектора, который хорошо знает город, чтобы проконсультироваться относительно содержимого.

У него есть несколько теорий. Одна из них заключается в том, что наш дом был построен на вершине старой рукотворной пещеры, и во время ремонта или строительства ее, возможно, заполнили отходами. Другая идея заключается в том, что она подключена к канализационной системе. Существует даже вероятность, что пещера связана с системой туннелей,

– объясняет женщина.

Ее интерес к помещению усилился еще и после того, когда на видео из пещеры она заметила пару глаз, наблюдавших за ней из темноты. Кто именно это был, непонятно. Семья предполагает, что, вероятно, это кот или крыса.

Чтобы узнать больше, они планируют открыть это пространство и разобрать камни в пещере, чтобы окончательно увидеть, что там скрывается.

К слову, старые дома часто скрывают тайны. Другой человек, который ремонтирует 100-летний дом, был ошеломлен тем, что нашел за стенами.