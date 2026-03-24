Шторы больше не вешают на окна: интересный тренд, который захватывает Европу в 2026 году

В 2026 году шторы снова в моде. Впрочем, теперь их используют не по привычному назначению.

Вместо окон ткани все чаще появляются на стенах – как декоративный элемент, придающий пространству характер. Такой подход уже активно распространяется в Европе и становится простым способом освежить жилье без ремонта. Об этом пишет "Радио Трек".

Куда вешают шторы дома в 2026 году?

Если раньше популярным был минимализм с минимумом текстиля и максимально открытым пространством, то сейчас интерьеры снова "смягчают" с помощью тканей.

Но теперь они выполняют не практическую, а эстетическую функцию.

Дизайнеры выбирают ткань для стен не просто так. Большие полотна создают эффект глубины, добавляют объема и могут служить своеобразным артобъектом.

Мягкие фактуры делают комнату уютнее и теплее на вид, что особенно актуально для современных сдержанных интерьеров.

Кроме того, плотные ткани частично поглощают звук, уменьшая ощущение "пустого" пространства. Кстати, похожий прием использовали еще в древних дворцах.

Современные технологии также добавляют этому решению функциональности: тканевые панели могут открываться и закрываться с помощью автоматических механизмов, создавая эффект движущейся стены.

Шторы на стенах – тренд в дизайне интерьера 2026 года / Фото Vero Suh

Чтобы такой декор имел гармоничный вид, важно правильно выбрать материал. Перед окончательным решением лучше протестировать ткань – закрепить ее на стене на несколько дней и посмотреть, как она выглядит при разном освещении.

Можно пойти двумя путями: подобрать ткань в тон интерьера для спокойного эффекта или сделать ее ярким акцентом.

Принты тоже уместны, но стоит ограничиться одним выразительным элементом и сочетать его с нейтральным фоном.

Итак, ткань на стене – это не просто модный прием, а практичное решение. Она позволяет быстро изменить атмосферу комнаты, добавить уюта и глубины без значительных затрат. И именно такие простые, но эффектные идеи сегодня формируют облик современного жилья.

Как выбрать шторы для гостиной?

Как пишет The Spruce, дизайнеры советуют выбирать шторы для гостиной не только по цвету или ткани, но и по их "весу", потому что это сильно влияет на атмосферу комнаты.

Если пространство большое, лучше подойдут плотные, тяжелые шторы – они добавляют уюта, тепла и делают интерьер более "собранным".

Зато легкие шторы стоит выбирать для маленьких или темных гостиных, где хочется больше света и ощущение простора. Они делают комнату воздушной и светлой. Я

Также важно учесть этаж, уровень приватности, высоту потолка и даже акустику – если в комнате эхо или тянет холодом, плотные шторы будут уместны.

Если же выбор оказался неудачным, не обязательно сразу менять шторы – можно добавить еще один слой ткани, изменить способ их подвешивания или уравновесить интерьер светлыми элементами.

