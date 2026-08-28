Этот простой трюк сделает вашу морковь слаще: успейте до осени

Конец лета – решающий период для моркови. Именно сейчас еще есть возможность повлиять на качество будущего урожая, сделав корнеплоды крепкими, ровными и достаточно большими.

Как ухаживать за морковью в конце лета – рассказали эксперты Deccoria.

Как поливать морковь в августе?

В конце лета морковь уже не нуждается в частом и обильном поливе. Если погода умеренная, интервал между увлажнением почвы можно увеличить до нескольких дней или даже недели. Ориентироваться следует на состояние почвы и количество осадков.

Уменьшение влаги стимулирует корнеплод развиваться глубже, однако оставлять грядку совсем сухой нельзя. Самая большая опасность – резкий полив после длительной засухи. Такой контраст приводит к растрескиванию моркови. Поэтому режим должен оставаться умеренным и стабильным. Рекомендуем поливать утром или вечером, когда вода меньше испаряется.

Если ботва желтеет в сентябре, это не всегда признак недостатка влаги – часто это сигнал о приближении сбора урожая.

Как сделать морковь слаще / Фото Unsplash

Почему подкормить морковь в конце лета?

В августе моркови уже не нужны азотные удобрения, ведь они стимулируют рост зеленой массы. Зато важен калий, который укрепляет корневую систему и повышает устойчивость растения. Полезен будет и фосфор, а также микроэлементы, что способствуют формированию ровных и сладких корнеплодов.

Среди натуральных вариантов рекомендуем использовать древесную золу из чистой древесины. Она содержит калий и кальций, а также влияет на кислотность почвы. Золу рассыпают по поверхности грядки, перемешивают с верхним слоем земли и поливают.

Хорошо перепревший компост или биогумус также могут стать источником питательных веществ, однако их следует вносить умеренно, избегая свежих органических удобрений.