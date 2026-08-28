Як доглядати за морквою наприкінці літа – розповіли експерти Deccoria.

Як поливати моркву у серпні?

Наприкінці літа морква вже не потребує частого й рясного поливу. Якщо погода помірна, інтервал між зволоженням ґрунту можна збільшити до кількох днів або навіть тижня. Орієнтуватися слід на стан землі та кількість опадів.

Зменшення вологи стимулює коренеплід розвиватися глибше, проте залишати грядку зовсім сухою не можна. Найбільша небезпека – різкий полив після тривалої посухи. Такий контраст призводить до розтріскування моркви. Тому режим має залишатися помірним і стабільним. Рекомендуємо поливати вранці або ввечері, коли вода менше випаровується.

Якщо бадилля жовтіє у вересні, це не завжди ознака нестачі вологи – часто це сигнал про наближення збору врожаю.

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Як зробити моркву солодшою / Фото Unsplash

Чим підживити моркву наприкінці літа?

У серпні моркві вже не потрібні азотні добрива, адже вони стимулюють ріст зеленої маси. Натомість важливим є калій, який зміцнює кореневу систему та підвищує стійкість рослини. Корисним буде й фосфор, а також мікроелементи, що сприяють формуванню рівних і солодких коренеплодів.

Серед натуральних варіантів рекомендуємо використати деревну золу з чистої деревини. Вона містить калій і кальцій, а також впливає на кислотність ґрунту. Золу розсипають по поверхні грядки, змішують із верхнім шаром землі та поливають.

Добре визрілий компост або біогумус також можуть стати джерелом поживних речовин, проте їх слід вносити помірно, уникаючи свіжих органічних добрив.