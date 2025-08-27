Советские квартиры сложно назвать удобными, ведь в то время совсем не заботились о комфорте. Главным требованием было дать крышу над головой как можно большему количеству людей.

Поэтому, советские квартиры имеют немало странных особенностей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

Какие странные особенности имеют советские квартиры?

В советских квартирах можно заметить много странных особенностей, которые на самом деле имеют важное практическое значение. Кроме того, некоторые детали были частью экономических и социальных реалий СССР.

Так, в советских квартирах входная дверь открывается внутрь. Это объяснялось простыми государственными стандартами, ведь позволяло обеспечивать легкую эвакуацию при пожаре или иной чрезвычайной ситуации.

Также между ванной и кухней ставили небольшое окно, которое имело свое практическое значение. В первую очередь, это позволяло экономить электроэнергию и обеспечивать естественное освещение в комнате. Также окно способствовало улучшению вентиляции и помогало бороться с плесенью.

Самой яркой особенностью советских многоэтажек являются цветные подъезды. Интересно, что эта тенденция сохранилась до сих пор. Так, в советских подъездах нижнюю часть стены красили в синий или зеленый цвет.

Почему выбирали именно эти цвета? Стены в советских подъездах красили в синий или зеленый цвет по нескольким причинам. Во-первых, это была самая распространенная и самая доступная краска. Этими цветами красили военную технику, железнодорожные вагоны, грузовые автомобили и т.д., поэтому она была всегда в доступе. Во-вторых, стены красили только до половины в целях экономии, чтобы скрыть дефекты и с практической цели – окрашенную внизу стену можно было помыть от грязи.



Подъезд в советской многоэтажке / Фото Getty Images

Края лестницы в подъездах также красили в темный коричневый или красный цвет для безопасности. Дело в том, что это делало их более заметными в плохо освещенных местах, а также помогало ориентироваться в пространстве во время пожара.

В советской квартире особенно делали нишу под окном и вентиляционное отверстие. Это служило так называемым естественным холодильником. При этом кухни были очень крошечными. Это объясняется советской идеологией, что люди должны питаться в столовых, а также экономией на материалах.