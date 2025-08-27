Поэтому, советские квартиры имеют немало странных особенностей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

Какие странные особенности имеют советские квартиры?

В советских квартирах можно заметить много странных особенностей, которые на самом деле имеют важное практическое значение. Кроме того, некоторые детали были частью экономических и социальных реалий СССР.

Так, в советских квартирах входная дверь открывается внутрь. Это объяснялось простыми государственными стандартами, ведь позволяло обеспечивать легкую эвакуацию при пожаре или иной чрезвычайной ситуации.

Также между ванной и кухней ставили небольшое окно, которое имело свое практическое значение. В первую очередь, это позволяло экономить электроэнергию и обеспечивать естественное освещение в комнате. Также окно способствовало улучшению вентиляции и помогало бороться с плесенью.

Самой яркой особенностью советских многоэтажек являются цветные подъезды. Интересно, что эта тенденция сохранилась до сих пор. Так, в советских подъездах нижнюю часть стены красили в синий или зеленый цвет.

Почему выбирали именно эти цвета? Стены в советских подъездах красили в синий или зеленый цвет по нескольким причинам. Во-первых, это была самая распространенная и самая доступная краска. Этими цветами красили военную технику, железнодорожные вагоны, грузовые автомобили и т.д., поэтому она была всегда в доступе. Во-вторых, стены красили только до половины в целях экономии, чтобы скрыть дефекты и с практической цели – окрашенную внизу стену можно было помыть от грязи.



Подъезд в советской многоэтажке / Фото Getty Images

Края лестницы в подъездах также красили в темный коричневый или красный цвет для безопасности. Дело в том, что это делало их более заметными в плохо освещенных местах, а также помогало ориентироваться в пространстве во время пожара.

В советской квартире особенно делали нишу под окном и вентиляционное отверстие. Это служило так называемым естественным холодильником. При этом кухни были очень крошечными. Это объясняется советской идеологией, что люди должны питаться в столовых, а также экономией на материалах.