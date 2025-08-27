Відтак, радянські квартири мають чимало дивних особливостей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

Які дивні особливості мають радянські квартири?

У радянських квартирах можна помітити багато дивних особливостей, які насправді мають важливе практичне значення. Крім того, деякі деталі були частиною економічних та соціальних реалій СРСР.

Так, у радянських квартирах вхідні двері відкриваються всередину. Це пояснювалося простими державними стандартами, адже дозволяло забезпечувати легку евакуацію під час пожежі чи іншої надзвичайної ситуації.

Також між ванною та кухнею ставили невелике вікно, яке мало своє практичне значення. У першу чергу, це дозволяло економити електроенергію та забезпечувати природне освітлення у кімнаті. Також вікно сприяло покращенню вентиляції та допомагало боротися з пліснявою.

Найяскравішою особливістю радянських багатоповерхівок є кольорові під'їзди. Цікаво, що ця тенденція збереглася до сьогодні. Так, у радянських під'їздах нижню частину стіни фарбували у синій чи зелений колір.

Чому обирали саме ці кольори? Стіни у радянських під'їздах фарбували у синій або зелений колір з кількох причин. По-перше, це була найпоширеніша та найдоступніша фарба. Цими кольорами фарбували військову техніку, залізничні вагони, вантажні автомобілі тощо, тому вона була завжди у доступі. По-друге, стіни фарбували лише до половини у цілях економії, аби приховати дефекти та з практичної мети – пофарбовану внизу стіну можна було помити від бруду.



Під'їзд у радянській багатоповерхівці / Фото Getty Images

Краї сходів у під'їздах також фарбували у темний коричневий чи червоний колір задля безпеки. Річ у тім, що це робило їх помітнішими у погано освітлених місцях, а також допомагало орієнтуватися у просторі під час пожежі.

У радянській квартирі особливо робили нішу під вікном та вентиляційний отвір. Це слугувало так званим природним холодильником. При цьому кухні були дуже крихітними. Це пояснюється радянською ідеологією, що люди повинні харчуватися у їдальнях, а також економією на матеріалах.