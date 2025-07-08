Як виявилося, такому "тренду" є кілька пояснень. Про це повідомляє 24 Канал.
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Чому саме синій та зелений кольори
У радянських будинках стіни під'їзду завжди фарбували у синій або зелений кольори, а верхню частину просто білили. Як виявилося, вибір фарби був дуже обмеженим, а така "палітра" пояснюється дуже легко.
Так, синя та зелена фарба дуже активно використовувалися у СРСР. Цими кольорами фарбували військову техніку, залізничні вагони, вантажні автомобілі тощо. Оскільки синя та зелена фарби мали шалений попит, то відповідно і виготовляли її багато. Саме тому її використовували для фарбування під'їздів, адже це був найдоступніший варіант.
Крім того, зелений та синій – насичені кольори. Тому стіни можна було фарбувати лише в один шар.
Існує також цікава теорія, що після Другої світової війни в Радянському союзі було настільки багато зеленої фарби, що її використовували для оздоблення під'їздів, санвузлів та кухонь.
Чому стіни фарбували до половини / Фото Freepik
Чому стіни фарбували до половини
Хоча фарба і була у надлишку, але стіни фарбували лише до половини. Іншу ж частину білили.
Цьому існує кілька пояснень:
- Економія
Фарба не була дуже дефіцитною, але на ній також намагалися економити. Щоб пофарбувати якомога більше під'їздів, будівельники оздоблювали стіну лише до половини, а вгорі – білили.
- Практичність
У Радянському Союзі були переконані, що синя та зелена фарба можуть захистити стіни від плісняви, бруду, а також на таких відтінках менше помітно сліди вандалізму. Крім того, відмити бруд з фарби було значно легше, аніж з побілки.
- Приховання дефектів
Радянські будівлі складно назвати якісними. Стіни часто мають дефекти та чимало нерівностей. Відтак, синя та зелена фарба мали приховати недоліки, які люди могли помітити знизу.
- Естетичні міркування
Як не дивно, але такий спосіб оздоблення стін також був і модним. Радянські експерти наголошували, що такий спосіб фарбування розширює простір.
Раніше 24 Канал пояснював, чому у старих будинках були маленькі кухні. Як виявилося, це робили через обмежену кількість будматеріалів та прагнення розмістити якомога більше людей в одному будинку.