Такі маленькі кухні робили з кількох причин. Про це повідомляє 24 Канал.

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Маленькі кухні у квартирах

У радянські часи, після Другої світової війни, почалося масштабне будівництво. Головним завданням тодішньої влади було забезпечити житлом якомога більше людей. Масово почали зводити "хрущовки", "сталінки", "брєжнівки". Будівництво било всі рекорди, адже нові багатоповерхівки зводили з неабиякою швидкістю.

Особлива увага прикута до кухонь, адже вони були дуже маленькими. Через це у мережі можна знайти чимало теорій з поясненнями, чому кімнати робили крихітними. До прикладу, дехто вбачає у маленьких кухнях ідеї Радянського союзу. Мовляв, у радянські часи не вітали життя з надмірностями, були прихильниками мінімалізму, а потреби людей обмежувалися, тому і кухні робили маленькими.

Однак очевидною причиною є обмежена кількість доступних будматеріалів і ресурсів. Радянська влада будувала житло швидко і максимально економила, тому, щоб розмістити в одному будинку якомога більше людей, кімнати робили невеликими, а кухні – зовсім крихітними.

Цікаво. У деяких будинках, які будували за радянських часів, взагалі могло не бути кухонь. Наприклад, будинок "Роліт", який зводили для українських митців, не мав кухні. Вони з'явилися лише завдяки зусиллям самих письменників.

Невеликі кухні робили й тому, що радянська влада створювала громадські їдальні. Відтак, кухні мали бути суто формальністю, щоб людина могла там лише перекусити, випити чаю чи поснідати.

У мережі також існує теорія, що будинки типу хрущовок були "тимчасовими". Влада планувала, що з часом такі багатоквартирні будинки замінить на нові, з просторими кімнатами та великими кухнями, але цього так і не сталося.