Зеленые помидоры краснеют на глазах: старый метод, который до сих пор используют огородники

В конце сезона на кустах часто остаются десятки зеленых помидоров, которые из-за прохладных ночей уже не успевают созреть. Чтобы не потерять урожай, огородники используют различные способы ускорения созревания плодов.

Один из них – довольно необычный метод с использованием алкоголя. Об этом способе рассказала автор YouTube-канала "Лунная страна". По ее словам, влияние этилового спирта на процесс созревания помидоров изучали еще в прошлом веке.

Почему помидоры не хотят краснеть?

Созревание томатов зависит от температуры, освещения, состояния растения и особенностей сорта. Когда осенью становится холоднее, физиологические процессы замедляются – в результате зеленые плоды могут долго оставаться на кустах. Особенно это актуально перед первыми заморозками.

Если помидоры еще не успели созреть, их можно снять и оставить дозревать в помещении. Но некоторые огородники пытаются ускорить процесс еще на грядке.

Почему используют алкоголь?

По словам автора метода, исследования, проведенные еще в 1930-х годах, показывали, что этиловый спирт может влиять на физиологические процессы растений и процесс созревания плодов. Именно на этом принципе и основан старый способ, который до сих пор используют отдельные огородники.



Почему помидоры не хотят краснеть / Фото Unsplash

Для раствора берут примерно 10 литров воды и стакан водки или самогона. Смесь переливают в пульверизатор и опрыскивают ею листья и зеленые плоды. Впрочем, важно понимать: этот метод не стоит воспринимать как гарантированный способ ускорить урожай.

Важно! Домашние рецепты могут отличаться по концентрации, а чрезмерное количество алкоголя способно повредить ткани растения.

Какой еще способ существует?

Если температура начинает резко падать, не обязательно экспериментировать с необычными растворами. Зеленые помидоры можно снять с кустов и положить дозревать в теплом сухом месте. Плоды , которые уже достигли зрелого зеленого состояния, обычно продолжают дозревать после сбора.

Их можно разложить в один слой или положить в бумажный пакет вместе со спелым яблоком или бананом. Этилен, выделяемый спелыми плодами, может способствовать созреванию томатов.