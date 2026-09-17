В Австралии массово разбрасывают битое стекло по полям: зачем они это делают

В Австралии испытывают необычный способ использования стеклянных отходов в сельском хозяйстве. Переработанное стекло измельчают в мелкий порошок и гранулы, после чего вносят в почву на полях, лугах и пастбищах.

Как пишет издание ABC News, идея заключается в том, что стекло содержит много кремния, который может поддерживать устойчивость растений к неблагоприятным условиям и влиять на доступность некоторых питательных веществ.

Как стеклянные отходы попадают на поля?

Для этой технологии используется переработанная стеклянная тара. Ее очищают и измельчают до очень мелких частиц – от порошка до небольших гранул. Полученный материал можно вносить в почву различными способами. В частности, его:

разбрасывают в сухом виде,

используют в составе водной суспензии.

По приведенным данным, один из заводов в Брисбене производит около 20 тонн такого материала еженедельно.

Таким образом, технология позволяет не только получать потенциальный источник кремния для почвы, но и повторно использовать отходы стеклянной тары.



Зачем разбрасывать стекло по полям / Фото Unsplash

Зачем растениям нужен кремний?

Кремний не относится к основным питательным элементам, необходимым всем растениям, однако для некоторых культур он может иметь важное физиологическое значение. Он способен:

укреплять ткани растений,

поддерживать их естественные защитные механизмы.

Это может помогать культурам лучше переносить засуху, болезни и другие неблагоприятные условия. Кроме того, кремний может влиять на доступность фосфора в почве. В определенных условиях он способствует высвобождению фосфатов, находящихся в связанной форме, делая часть этого элемента более доступной для растений.

Где уже испытывают стеклянный порошок?

Технологию испытывают при выращивании различных культур. Среди них – зерновые, яблоки и сахарный тростник. Также материал используют в виноградарстве и на пастбищах. Это важно, поскольку реакция почвы на такое внесение может различаться в зависимости от ее состава, культуры и условий выращивания.

Сторонники технологии сообщают о заметных результатах после внесения стеклянного порошка. По приведенным оценкам, прирост урожайности некоторых культур может составить примерно 25–30%. Есть сообщения и о результатах на животноводческих фермах. В частности, улучшение роста травы связывают с увеличением суточного прироста массы скота в зимний период.