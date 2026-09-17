Як пише видання ABC News, ідея полягає у тому, що скло містить багато кремнію, який може підтримувати стійкість рослин до несприятливих умов та впливати на доступність деяких поживних речовин.

Як скляні відходи потрапляють на поля?

Для технології використовують перероблену скляну тару. Її очищають і подрібнюють до дуже дрібних частинок – від порошку до невеликих гранул. Отриманий матеріал можна вносити у ґрунт різними способами. Зокрема, його:

розсіюють у сухому вигляді,

використовують у складі водної суспензії.

За наведеними даними, один із заводів у Брісбені виробляє близько 20 тонн такого матеріалу щотижня.

Таким чином, технологія дозволяє не лише отримувати потенційне джерело кремнію для ґрунту, а й використовувати відходи скляної тари повторно.



Навіщо розкидати скло по полях / Фото Unsplash

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Навіщо рослинам потрібен кремній?

Кремній не належить до основних поживних елементів, необхідних усім рослинам, однак для деяких культур він може мати важливе фізіологічне значення. Він здатен:

зміцнювати тканини рослин,

підтримувати їхні природні захисні механізми.

Це може допомагати культурам краще переносити посуху, хвороби та інші несприятливі умови. Крім того, кремній може впливати на доступність фосфору в ґрунті. У певних умовах він сприяє вивільненню фосфатів, які перебувають у зв'язаній формі, роблячи частину цього елемента доступнішою для рослин.

Де вже випробовують скляний порошок?

Технологію випробовують під час вирощування різних культур. Серед них – зернові, яблука та цукрова тростина. Також матеріал використовують у виноградарстві та на пасовищах. Це важливо, оскільки реакція ґрунту на таке внесення може відрізнятися залежно від його складу, культури та умов вирощування.

Прихильники технології повідомляють про помітні результати після внесення скляного порошку. За наведеними оцінками, приріст урожайності деяких культур може становити приблизно 25 – 30%. Є повідомлення і про результати на тваринницьких фермах. Зокрема, покращення росту трави пов'язують зі збільшенням добового приросту маси худоби у зимовий період.