Телевизор на кухне когда-то казался излишней роскошью, но теперь это популярной тенденцией. Он делает пространство более удобным для развлечений и общения. Однако важно правильно подобрать размер экрана.

Слишком большой телевизор может вызвать усталость глаз, а также испортить вид кухни, создавая на стене "черный прямоугольник". Слишком малый экран заставит вас постоянно присматриваться, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest и Scavolini.

Какой телевизор выбрать для кухни?

Для кухни оптимальным выбором часто становятся модели от 81 – 102 сантиметров по диагонали. Они практичны и не перегружают пространство.

Если вы обычно сидите примерно 2 – 2,3 метра от телевизора, подойдет модель на 127– 140 сантиметров. Если же расстояние составляет около 1,3 – 1,7 метра, лучше выбрать 81 – 102 сантиметров.

Некоторые встраивают телевизор под верхние шкафы. Поскольку они обычно расположены на высоте 38 – 50 сантиметров от столешницы, туда хорошо поместится 32-дюймовый экран (высота около 40 сантиметров).

Если хотите скрыть телевизор в кухонном острове, придется ограничиться моделями более скромного размера, чтобы они легко помещались в выдвижной механизм.

Телевизор в кухонном острове / Фото DecorPad

Обратите внимание! Не размещайте телевизор рядом с плитой или мойкой. Подходят углы стола, полки или монтаж под шкафом. Очищайте технику микрофибровой тканью.

Как расположить телевизор на кухне?

Телевизор на кухне позволяет смотреть любимые программы во время приготовления пищи или наслаждаться фильмом во время ужина. Есть несколько способов разместить его правильно:

Избегайте бликов

Не ставьте телевизор напротив окна, особенно если оно выходит на юг. Искусственное освещение тоже может создавать блики. Если планируете смотреть телевизор в темноте, поставьте рядом или сверху лампу с мягким светом, чтобы не напрягать глаза.

Используйте современную мебель

Многие современные кухни имеют шкафы и полки, где можно спрятать телевизор. Это особенно удобно для больших кухонь или кухонь-гостиных с открытым пространством. Например, открытые полки в центре позволяют разместить телевизор, стерео или DVD-плеер.

Высота и угол обзора

Плазменные и LCD-телевизоры можно крепить на стену в любом месте кухни. Важно учитывать ограниченный угол обзора LCD-экранов: чтобы изображение было четким, сидеть лучше прямо перед телевизором.

Дополнительное освещение

Лампа сбоку или сверху помогает комфортно смотреть телевизор в вечернее время и уменьшает нагрузку на глаза.

Как утилизировать старый телевизор?

Старые телевизоры занимают много места в квартире занимают много места в квартире. Перед тем, как их выбросить, рассмотрите возможности для утилизации. Старую технику можно: