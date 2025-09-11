Мы часто многим жертвуем ради домашних любимцев. От выращивания только безопасных растений до заполнения уголков гостиной разнообразными игрушками наш дом может больше отражать интересы животных, чем наш собственный стиль. Однако найти компромисс возможно. Есть множество мебели, игрушек и устройств, которые одновременно понравятся пушистым друзьям и гармонично впишутся в стиль интерьера.

24 Канал собрал 10 товаров для котов, доступных в сдержанных цветах и дизайнах, которые органично сочетаются с любым декором. Некоторые вообще незаметны для гостей, другие же наоборот – становятся стильными акцентами.

Смотрите также Дополнительное хранилище: вещи, которые можно хранить под раковиной в ванной

Какие выбрать товары для домашних кошек?

Лоток

В маленьких квартирах не так много вариантов, куда можно поставить лоток. Вместо того, чтобы прятать его в шкаф или ванную, попробуйте умно замаскированный лоток, который можно поставить даже на видном месте.

Лоток для кошки в форме горшка с растением / Amazon

Черги та нескінченні пошуки залишились у минулому – зоотовари на Rozetka зібрані в одному місці. Великий вибір, якісна продукція та зручна покупка для ваших улюбленців.

Кошачий домик

Многофункциональный кошачий домик – must-have для тех, кто хочет сделать дом удобным для любимца, не жертвуя стилем. Если предыдущий вариант лотка вам не нравится – сюда тоже можно поставить обычный лоток или же постелить кроватку для дневного сна.

Дом для кота в виде белого шкафчика / Фото Rozetka

Кошачья полка

С кошачьими полками бывает сложно: хочется, чтобы она была прочной, красивой и недорогой. PetPals Perch Cat Tree, сделана из джута и бумажного каната, гармонично впишется в большинство интерьеров.

Полка для кошки / Фото Amazon

Когтеточка

Cactus Cat Scratching Post – яркая когтеточка в форме кактуса, которая станет изюминкой комнаты. Изготовлена из прочного сизаля, который привлекает котов лучше вашего дивана.

Когтеточка в виде цветущего кактуса / Rozetka

Электронная игрушка

Электронные игрушки – спасение для активных котов в квартире. Cheerble Ice Cream Ball – хороший вариант. Она имеет яркую подсветку и три режима игры.

Игрушка-мячик для кошек Cheerble Ice Cream Ball / Фото Rozetka

Эко-игрушка

Ripple Rug – очень популярная игрушка для котов, сделана из переработанного пластика. Это и коврик для царапанья, и тайник, и место для игр.

Коврик для кота / Фото Peton

Тоннель для кота

Кошачий тоннель – мягкий, приятный на ощупь, сделан из замши и хлопка – идеально впишется в любой интерьер.

Тоннель для кота / Фото Rozetka

Игрушки из мататаби

Мататаби подобен кошачьей мяте, но имеет несколько иной эффект. Он безопасен и вызывает эйфорию у котов. Игрушки из этого растения также способствуют гигиене зубов – счищают налет и освежают дыхание.

Палочки для кошек Trixie мататаби жевательные / Фото Rozetka

Настенные полки для лазания

Если вы не арендуете жилье, установка настенных полок для кота – отличный способ развлечь его и создать зону для сна.

Комплект мебели для кошек / Фото Rozetka

Миска для еды

Лучшая кошачья миска – это вообще не "миска", а широкая и мелкая емкость, которая не раздражает усы кота. Она должна быть немного приподнята, чтобы коту было удобнее есть.

Миска керамическая Trixie для кошек / Фото Rozetka

Как избавиться от блох в доме?