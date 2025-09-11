24 Канал собрал 10 товаров для котов, доступных в сдержанных цветах и дизайнах, которые органично сочетаются с любым декором. Некоторые вообще незаметны для гостей, другие же наоборот – становятся стильными акцентами.

Какие выбрать товары для домашних кошек?

Лоток

В маленьких квартирах не так много вариантов, куда можно поставить лоток. Вместо того, чтобы прятать его в шкаф или ванную, попробуйте умно замаскированный лоток, который можно поставить даже на видном месте.

Лоток для кошки в форме горшка с растением / Amazon

Кошачий домик

Многофункциональный кошачий домик – must-have для тех, кто хочет сделать дом удобным для любимца, не жертвуя стилем. Если предыдущий вариант лотка вам не нравится – сюда тоже можно поставить обычный лоток или же постелить кроватку для дневного сна.

Дом для кота в виде белого шкафчика / Фото Rozetka

Кошачья полка

С кошачьими полками бывает сложно: хочется, чтобы она была прочной, красивой и недорогой. PetPals Perch Cat Tree, сделана из джута и бумажного каната, гармонично впишется в большинство интерьеров.

Полка для кошки / Фото Amazon

Когтеточка

Cactus Cat Scratching Post – яркая когтеточка в форме кактуса, которая станет изюминкой комнаты. Изготовлена из прочного сизаля, который привлекает котов лучше вашего дивана.

Когтеточка в виде цветущего кактуса / Rozetka

Электронная игрушка

Электронные игрушки – спасение для активных котов в квартире. Cheerble Ice Cream Ball – хороший вариант. Она имеет яркую подсветку и три режима игры.

Игрушка-мячик для кошек Cheerble Ice Cream Ball / Фото Rozetka

Эко-игрушка

Ripple Rug – очень популярная игрушка для котов, сделана из переработанного пластика. Это и коврик для царапанья, и тайник, и место для игр.

Коврик для кота / Фото Peton

Тоннель для кота

Кошачий тоннель – мягкий, приятный на ощупь, сделан из замши и хлопка – идеально впишется в любой интерьер.

Тоннель для кота / Фото Rozetka

Игрушки из мататаби

Мататаби подобен кошачьей мяте, но имеет несколько иной эффект. Он безопасен и вызывает эйфорию у котов. Игрушки из этого растения также способствуют гигиене зубов – счищают налет и освежают дыхание.

Палочки для кошек Trixie мататаби жевательные / Фото Rozetka

Настенные полки для лазания

Если вы не арендуете жилье, установка настенных полок для кота – отличный способ развлечь его и создать зону для сна.

Комплект мебели для кошек / Фото Rozetka

Миска для еды

Лучшая кошачья миска – это вообще не "миска", а широкая и мелкая емкость, которая не раздражает усы кота. Она должна быть немного приподнята, чтобы коту было удобнее есть.

Миска керамическая Trixie для кошек / Фото Rozetka

