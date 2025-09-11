24 Канал зібрав 10 товарів для котів, доступних в стриманих кольорах та дизайнах, які органічно поєднуються з будь-яким декором. Деякі взагалі непомітні для гостей, інші ж навпаки – стають стильними акцентами.

Які обрати товари для домашніх котів?

Лоток

У маленьких квартирах не так багато варіантів, куди можна поставити лоток. Замість того, щоб ховати його в шафу або ванну, спробуйте розумно замаскований лоток, який можна поставити навіть на видному місці.

Лоток для кицьки у формі горщика з рослиною / Amazon

Котячий будиночок

Багатофункціональний котячий будиночок – must-have для тих, хто хоче зробити дім зручним для улюбленця, не жертвуючи стилем. Якщо попередній варіант лотка вам не до вподоби – сюди теж можна поставити звичайний лоток або ж постелити ліжечко для денного сну.

Будинок для кота у вигляді білої шафки / Фото Rozetka

Котяча полиця

З котячими полицями буває складно: хочеться, щоб вона була міцною, красивою й недорогою. PetPals Perch Cat Tree, зроблена з джуту та паперового канату, гармонійно впишеться в більшість інтер'єрів.

Полиця для кицьки / Фото Amazon

Дряпка

Cactus Cat Scratching Post – яскрава дряпка у формі кактуса, яка стане родзинкою кімнати. Виготовлена з міцного сизалю, який приваблює котів краще за ваш диван.

Кігтеточка у вигляді квітучого кактуса / Rozetka

Електронна іграшка

Електронні іграшки – порятунок для активних котів у квартирі. Cheerble Ice Cream Ball – хороший варіант. Вона має яскраве підсвічування та три режими гри.

Іграшка-м'ячик для котів Cheerble Ice Cream Ball / Фото Rozetka

Еко-іграшка

Ripple Rug – дуже популярна іграшка для котів, зроблена з переробленого пластику. Це і килимок для дряпання, і схованка, і місце для ігор.

Килимок для кота / Фото Peton

Тунель для кота

Котячий тунель – м'який, приємний на дотик, зроблений із замші та бавовни – ідеально впишеться у будь-який інтер'єр.

Тунель для кота / Фото Rozetka

Іграшки з мататабі

Мататабі подібний до котячої м'яти, але має дещо інший ефект. Він безпечний і викликає ейфорію у котів. Іграшки з цієї рослини також сприяють гігієні зубів – зчищають наліт і освіжають подих.

Палички для котів Trixie мататабі жувальні / Фото Rozetka

Настінні полиці для лазіння

Якщо ви не орендуєте житло, встановлення настінних полиць для кота – чудовий спосіб розважити його та створити зону для сну.

Комплект меблів для котів / Фото Rozetka

Миска для їжі

Найкраща котяча миска – це взагалі не "миска", а широка та мілка ємність, яка не дратує вуса кота. Вона має бути трохи піднята, щоб котові було зручніше їсти.

Миска керамічна Trixie для котів / Фото Rozetka

Як позбутися бліх у домі?