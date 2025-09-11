24 Канал зібрав 10 товарів для котів, доступних в стриманих кольорах та дизайнах, які органічно поєднуються з будь-яким декором. Деякі взагалі непомітні для гостей, інші ж навпаки – стають стильними акцентами.
Які обрати товари для домашніх котів?
Лоток
У маленьких квартирах не так багато варіантів, куди можна поставити лоток. Замість того, щоб ховати його в шафу або ванну, спробуйте розумно замаскований лоток, який можна поставити навіть на видному місці.
Лоток для кицьки у формі горщика з рослиною / Amazon
Котячий будиночок
Багатофункціональний котячий будиночок – must-have для тих, хто хоче зробити дім зручним для улюбленця, не жертвуючи стилем. Якщо попередній варіант лотка вам не до вподоби – сюди теж можна поставити звичайний лоток або ж постелити ліжечко для денного сну.
Будинок для кота у вигляді білої шафки / Фото Rozetka
Котяча полиця
З котячими полицями буває складно: хочеться, щоб вона була міцною, красивою й недорогою. PetPals Perch Cat Tree, зроблена з джуту та паперового канату, гармонійно впишеться в більшість інтер'єрів.
Полиця для кицьки / Фото Amazon
Дряпка
Cactus Cat Scratching Post – яскрава дряпка у формі кактуса, яка стане родзинкою кімнати. Виготовлена з міцного сизалю, який приваблює котів краще за ваш диван.
Кігтеточка у вигляді квітучого кактуса / Rozetka
Електронна іграшка
Електронні іграшки – порятунок для активних котів у квартирі. Cheerble Ice Cream Ball – хороший варіант. Вона має яскраве підсвічування та три режими гри.
Іграшка-м'ячик для котів Cheerble Ice Cream Ball / Фото Rozetka
Еко-іграшка
Ripple Rug – дуже популярна іграшка для котів, зроблена з переробленого пластику. Це і килимок для дряпання, і схованка, і місце для ігор.
Килимок для кота / Фото Peton
Тунель для кота
Котячий тунель – м'який, приємний на дотик, зроблений із замші та бавовни – ідеально впишеться у будь-який інтер'єр.
Тунель для кота / Фото Rozetka
Іграшки з мататабі
Мататабі подібний до котячої м'яти, але має дещо інший ефект. Він безпечний і викликає ейфорію у котів. Іграшки з цієї рослини також сприяють гігієні зубів – зчищають наліт і освіжають подих.
Палички для котів Trixie мататабі жувальні / Фото Rozetka
Настінні полиці для лазіння
Якщо ви не орендуєте житло, встановлення настінних полиць для кота – чудовий спосіб розважити його та створити зону для сну.
Комплект меблів для котів / Фото Rozetka
Миска для їжі
Найкраща котяча миска – це взагалі не "миска", а широка та мілка ємність, яка не дратує вуса кота. Вона має бути трохи піднята, щоб котові було зручніше їсти.
Миска керамічна Trixie для котів / Фото Rozetka
Як позбутися бліх у домі?
Обробіть тварину: викупайте її з шампунем та використайте краплі, нашийник або таблетки.
Приберіть дім: пилососьте килими, щілини, меблі. Виперіть постіль і тканини – тільки в гарячій воді.
Повторюйте обробку: пилососьте щодня протягом 2 тижнів і знову обробіть приміщення.
Профілактика: регулярно обробляйте тварин засобами від бліх, розчісуйте шерсть гребінцем, не допускайте диких тварин у дім і підтримуйте чистоту.