Звідки насправді йдуть протяги – розкаже 24 Канал з посиланням на Homes and Gardens.

Де можуть бути протяги?

Найбільш недооцінене джерело холоду у квартирах – електричні розетки та вимикачі. Особливо це актуально для панельних і старих багатоквартирних будинків. Проблема в тому, що підрозетники нерідко:

встановлені в наскрізні отвори;

з'єднані з порожнинами в стінах;

виходять у підвал, міжповерховий простір або горище.

Через різницю тиску виникає ефект тяги, і холодне повітря буквально виштовхується в кімнату. Видання The Sun каже, що перевірити це легко: достатньо піднести до розетки сірник або тонкий папірець. Якщо полум'я або смужка рухається – проблема знайдена.

Рішення: встановлення герметичних підрозетників та професійна ізоляція порожнин негорючими матеріалами.



Тепло може тікати через розетки / Фото Unsplash

Куди ще може тікати тепло?

Ще одна неочевидна зона втрат тепла – стик підлоги та стіни, прихований плінтусами. Під підлогою завжди є технологічні зазори, і якщо:

підлога дерев'яна,

укладання виконане з порушеннями;

є мікротріщини в перекриттях або панелях, ці щілини перетворюються на канали для холодного повітря.

Найчастіше це відчувається у кутах кімнат.

Рішення: просте "підтягування" плінтуса не допоможе – необхідно герметизувати сам стик під ним.

