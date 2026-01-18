Цим лайфхаком поділилися користувачі мережі під дописом @oleksii_r1 у Threads, передає 24 Канал.

До чого тут цегла?

Суть методу полягає в тому, що цеглу попередньо нагрівають – на газовій плиті, біля буржуйки чи іншого безпечного джерела тепла, а потім переносять у кімнату. Завдяки своїй щільній структурі цегла довго утримує тепло і поступово віддає його в повітря, працюючи як примітивний, але дієвий "акумулятор".

Такий спосіб дозволяє не гріти приміщення "вхолосту", коли тепло швидко зникає після вимкнення обігрівача чи плити. Нагріта цегла може підтримувати комфортну температуру в невеликій кімнаті або халабуді протягом кількох годин.

Важливо! За даними The Conversation, Всесвітня організація охорони здоров'я радить підтримувати мінімум +18 градусів у приміщенні. Нижчі температури можуть шкодити здоров'ю. Зокрема:



За холодних умов організм намагається зберегти тепло, через що звужуються кровоносні судини. Це підвищує артеріальний тиск і створює додаткове навантаження на серце, збільшуючи ризик інфарктів та інсультів. Окрім цього, холодне повітря негативно впливає на дихальну систему: подразнює слизові оболонки, сприяє загостренню астми, бронхітів і підвищує ймовірність розвитку пневмонії.

Як це правильно робити?

Фахівці радять дотримуватися правил безпеки:

нагрівати цеглу поступово, не доводити до надмірно високих температур,

ставити її лише на негорючу поверхню.

Для більшого ефекту цеглу можна загорнути в рушник або щільну тканину – так тепло віддаватиметься повільніше.



Яка мала деталь допоможе ефективно обігріти квартиру / Фото Unsplash

Як зробити оселю теплішою за допомогою інтер'єру?

З настанням холодів важливо, щоб дім залишався теплим і затишним. М'які текстури, теплі кольори, продумане освітлення та натуральні матеріали можуть значно підвищити комфорт і створити відчуття тепла.

Що допомагає зігріти оселю: