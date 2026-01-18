Цим лайфхаком поділилися користувачі мережі під дописом @oleksii_r1 у Threads, передає 24 Канал.
До чого тут цегла?
Суть методу полягає в тому, що цеглу попередньо нагрівають – на газовій плиті, біля буржуйки чи іншого безпечного джерела тепла, а потім переносять у кімнату. Завдяки своїй щільній структурі цегла довго утримує тепло і поступово віддає його в повітря, працюючи як примітивний, але дієвий "акумулятор".
Такий спосіб дозволяє не гріти приміщення "вхолосту", коли тепло швидко зникає після вимкнення обігрівача чи плити. Нагріта цегла може підтримувати комфортну температуру в невеликій кімнаті або халабуді протягом кількох годин.
Важливо! За даними The Conversation, Всесвітня організація охорони здоров'я радить підтримувати мінімум +18 градусів у приміщенні. Нижчі температури можуть шкодити здоров'ю. Зокрема:
За холодних умов організм намагається зберегти тепло, через що звужуються кровоносні судини. Це підвищує артеріальний тиск і створює додаткове навантаження на серце, збільшуючи ризик інфарктів та інсультів. Окрім цього, холодне повітря негативно впливає на дихальну систему: подразнює слизові оболонки, сприяє загостренню астми, бронхітів і підвищує ймовірність розвитку пневмонії.
Як це правильно робити?
Фахівці радять дотримуватися правил безпеки:
- нагрівати цеглу поступово, не доводити до надмірно високих температур,
- ставити її лише на негорючу поверхню.
Для більшого ефекту цеглу можна загорнути в рушник або щільну тканину – так тепло віддаватиметься повільніше.
Яка мала деталь допоможе ефективно обігріти квартиру / Фото Unsplash
Як зробити оселю теплішою за допомогою інтер'єру?
З настанням холодів важливо, щоб дім залишався теплим і затишним. М'які текстури, теплі кольори, продумане освітлення та натуральні матеріали можуть значно підвищити комфорт і створити відчуття тепла.
Що допомагає зігріти оселю:
М'які текстури. Пледи, покривала та подушки різних розмірів роблять кімнату більш затишною і "обіймають" мешканців теплом.
Штори. Товсті тканини утримують тепло всередині кімнати і одночасно зменшують шум із вулиці.
Освітлення. Теплі лампи, свічки та гірлянди створюють атмосферу комфорту, а відтінки теплих тонів додають відчуття затишку.
Розташування меблів. Дивани та крісла краще ставити на відстані 30 – 40 сантиметрів від радіаторів, щоб тепло рівномірно циркулювало і опалення працювало ефективніше.