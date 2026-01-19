Откуда на самом деле идут сквозняки – расскажет 24 Канал со ссылкой на Homes and Gardens.

Где могут быть сквозняки?

Наиболее недооцененный источник холода в квартирах – электрические розетки и выключатели. Особенно это актуально для панельных и старых многоквартирных домов. Проблема в том, что подрозетники нередко:

  • установлены в сквозные отверстия;
  • соединены с полостями в стенах;
  • выходят в подвал, межэтажное пространство или чердак.

Из-за разницы давления возникает эффект тяги, и холодный воздух буквально выталкивается в комнату. Издание The Sun говорит, что проверить это легко: достаточно поднести к розетке спичку или тонкую бумажку. Если пламя или полоска движется – проблема найдена.

Решение: установка герметичных подрозетников и профессиональная изоляция полостей негорючими материалами.

Тепло может убегать из-за розеток
Тепло может убегать через розетки / Фото Unsplash

Куда еще может убегать тепло?

Еще одна неочевидная зона потерь тепла – стык пола и стены, скрытый плинтусами. Под полом всегда есть технологические зазоры, и если:

  • пол деревянный,
  • укладка выполнена с нарушениями;
  • есть микротрещины в перекрытиях или панелях, эти щели превращаются в каналы для холодного воздуха.

Чаще всего это ощущается в углах комнат.

Решение: простое "подтягивание" плинтуса не поможет – необходимо герметизировать сам стык под ним.

Какая малая деталь поможет эффективно обогреть квартиру?

  • В сети активно распространяется полезный лайфхак для сохранения тепла зимой – нагрев кирпича, который потом отдает тепло в комнате, работая как примитивный "аккумулятор".
  • Для эффективного обогрева дома рекомендуется использовать мягкие текстуры, толстые шторы, теплое освещение и правильно располагать мебель.