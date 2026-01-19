Как сохранить технику – рассказали эксперты Real Simple, передает 24 Канал.

Почему опасны перепады напряжения?

По словам специалистов, большинство современной бытовой техники рассчитано на работу в пределах 210 – 240 вольт. Однако в случае аварий – например, если выходит из строя нулевой проводник – напряжение может прыгнуть выше 300 вольт. В такой ситуации:

часть приборов сгорает мгновенно;

другая техника вроде бы работает дальше, но ее ресурс сокращается в разы;

электронные платы получают скрытые повреждения, которые проявляются со временем.

Единственная надежная защита – специальные устройства. Как сказал электрик, по имени Игорь в комментарии в комментарии OBOZ.UA, самый эффективный способ защиты – установка реле напряжения.

Если у вас квартира или дом – устанавливайте реле в электрощитке. Вариантов много: от бюджетных моделей за 800 гривен до профессиональных решений за 15 – 20 тысяч,

– объяснил он.

Для жителей старых домов, в частности "хрущевок", есть альтернативный вариант: договориться с соседями или ОСМД; установить общее реле напряжения в подъезде; работа электрика обычно стоит около 500 гривен.

Если же установка реле невозможна, минимальная защита – бытовые стабилизаторы напряжения, которые подключаются непосредственно к розетке.



Установите дома реле напряжения / Фото из сети

Что нужно сделать уже сейчас?

Специалисты советуют придерживаться простых, но критически важных правил:

Выключать технику из розеток во время отключений света. Не включать приборы сразу после восстановления электроснабжения – лучше подождать 10 – 15 минут. Мощную технику (холодильники, бойлеры, стиральные машины, кондиционеры) подключать только после стабилизации напряжения.

Как выбрать реле напряжения?

Ранее мы писали, что реле напряжения защищает бытовую технику от нестабильности электросети, отключая питание до активации внутренних защитных механизмов приборов. Эксперты советуют выбирать реле с минимальным напряжением отключения 185 – 190 ватт, максимальным 245 ватт и задержкой включения 300 секунд для оптимальной защиты.