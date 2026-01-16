Во время массированных атак на энергетику Россия пытается оставить украинцев без света, повреждая электростанции, подстанции и линии передачи. В таких условиях сеть работает нестабильно: напряжение может резко исчезать, а потом так же резко восстанавливаться. Именно эти моменты являются самыми опасными для электроприборов. Об этом рассказывает 24 Канал.

Почему скачки напряжения во время блэкаутов опасны для техники?

Когда питание исчезает аварийно, а потом подается снова, в сети часто возникают импульсные перенапряжения. Они могут превышать номинальные 220 вольт и повреждать чувствительные компоненты - блоки питания, платы управления, микросхемы. Чаще всего страдают телевизоры, компьютеры, роутеры, холодильники с электронным управлением и котлы отопления.

Дополнительную опасность создает неравномерная нагрузка на сеть. Когда свет появляется одновременно у большого количества потребителей, напряжение может резко проседать или, наоборот, кратковременно расти. Такие колебания сокращают срок службы техники даже без мгновенного выхода из строя.

Самым простым способом защиты остается физическое отключение приборов от розеток во время длительных блэкаутов. Однако на практике это не всегда возможно, особенно если от электричества зависит работа интернета, отопления или систем безопасности.

Как пишет Energuide.be, для базовой защиты используют сетевые фильтры, которые способны гасить короткие импульсные перенапряжения. Эффективным решением является реле напряжения или стабилизаторы, которые автоматически выключают питание при выходе параметров за безопасные пределы и включают его после стабилизации.

В условиях войны и постоянной угрозы новых ударов по энергетике вопрос защиты техники становится не только вопросом комфорта, но и экономии. Стоимость защитных устройств значительно ниже ремонта или замены поврежденных приборов, которые все чаще выходят из строя из-за нестабильного электроснабжения.