Під час масованих атак на енергетику Росія намагається залишити українців без світла, пошкоджуючи електростанції, підстанції та лінії передачі. У таких умовах мережа працює нестабільно: напруга може різко зникати, а потім так само різко відновлюватися. Саме ці моменти є найнебезпечнішими для електроприладів. Про це розповідає 24 Канал.

Дивіться також Як зігрітися без світла та опалення цієї зими

Чому стрибки напруги під час блекаутів небезпечні для техніки?

Коли живлення зникає аварійно, а потім подається знову, в мережі часто виникають імпульсні перенапруги. Вони можуть перевищувати номінальні 220 вольтів і пошкоджувати чутливі компоненти — блоки живлення, плати керування, мікросхеми. Найчастіше страждають телевізори, комп'ютери, роутери, холодильники з електронним керуванням і котли опалення.

Додаткову небезпеку створює нерівномірне навантаження на мережу. Коли світло з'являється одночасно у великої кількості споживачів, напруга може різко просідати або, навпаки, короткочасно зростати. Такі коливання скорочують строк служби техніки навіть без миттєвого виходу з ладу.

Найпростішим способом захисту залишається фізичне відключення приладів від розеток під час тривалих блекаутів. Проте на практиці це не завжди можливо, особливо якщо від електрики залежить робота інтернету, опалення або систем безпеки.

Як пише Energuide.be, для базового захисту використовують мережеві фільтри, які здатні гасити короткі імпульсні перенапруги. Ефективнішим рішенням є реле напруги або стабілізатори, які автоматично вимикають живлення при виході параметрів за безпечні межі та вмикають його після стабілізації.

В умовах війни та постійної загрози нових ударів по енергетиці питання захисту техніки стає не лише питанням комфорту, а й економії. Вартість захисних пристроїв значно нижча за ремонт або заміну пошкоджених приладів, які дедалі частіше виходять з ладу через нестабільне електропостачання.