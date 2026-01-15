Перший і найважливіший спосіб зігріти себе – максимально зберегти власне тепло. Одяг має бути багатошаровим: кілька тонких шарів утримують тепло краще, ніж один товстий. Особливо важливо захищати руки, ноги і голову, адже саме через ці частини тіла відбувається найбільша втрата тепла – це підтверджують міжнародні поради щодо виживання в холодну погоду без електрики. Про це розповідає 24 Канал.

Як зігріти себе, а не повітря без світла?

Щоб мінімізувати втрати тепла від приміщення, варто зосередитися на одному невеликому просторі, закрити всі щілини вікон і дверей, а вікна можна утеплити плівкою чи ковдрами. Такий підхід звужує простір, який потрібно утримувати теплим, і робить більш ефективним тепло, що вже є в оселі – аналогічні рекомендації поширюють як українські джерела, так і міжнародні гіди виживання під час відключень.

Гаряча їжа й напої відіграють важливу роль в підтримці температури тіла "зсередини". Навіть без електрики обід із супом чи гарячого чаю допомагає організму виробляти більше тепла, а також дає відчуття комфорту. Це частина базових порад для холодної погоди, які пропонують експерти з питань виживання.

Як пише блог Survivalfrog, також ефективно використовувати теплі ковдри, спальні мішки або навіть створити всередині квартири приватний "теплий кут" із кількома шарами текстилю, де тісніше розміщуються люди – спільне тепло тіл суттєво підвищує температуру повітря поруч.

У будь-яких умовах важливо уникати небезпечних способів обігріву — таких як використання газових плит чи відкритого вогню в приміщенні без належної вентиляції, оскільки вони можуть призвести до отруєння чи пожежі.

Ці базові кроки допомагають зберегти тепло свого тіла та зробити перебування в холодному приміщенні більш безпечним і менш ризиковим для здоров’я, навіть в умовах тривалих відключень світла та опалення.