Американський стартап Trump Mobile, пов'язаний із Trump Organization, вже кілька місяців натякає на випуск власного Android-смартфона під назвою T1 Phone. Але деталі про пристрій залишаються дуже обмеженими – навіть самі представники компанії на запити медіа практично не відповідають. Про це пише The Verge.

Чому T1 Phone виглядає як вже існуючий смартфон?

Останні фотографії та кадри з відео-демонстрації показують смартфон із характерним кутовим корпусом, вигнутим дисплеєм і незвичним розташуванням сенсорів. За словами оглядачів, ці елементи дуже нагадують дизайн HTC U24 Pro, моделі Android-телефону, що вийшла у 2024 році.

Попри схожість, HTC офіційно заявила, що не виробляє телефони для сторонніх брендів і не стоїть за Trump Mobile. Це натякає, що обидва пристрої можуть бути створені одним і тим самим виробником-контрактником (ODM), який працює з різними брендами.

Експерти зазначають, що схожий дизайн у сучасних смартфонів зустрічається рідко, особливо коли це поєднання кутових граней, розташування роз'ємів, підтримка microSD-карт і аудіо-вихід на одному корпусі. Це підсилює думку, що T1 Phone не є повністю унікальним апаратом, а значною мірою побудований на основі вже існуючої моделі.

З того, що стало відомо про T1 Phone, він повинен мати процесор серії Snapdragon 7, тилову камеру 50 Мп, фронтальну камеру також 50 Мп і акумулятор обʼємом близько 5000 мА·г – характеристики, схожі з HTC U24 Pro, хоча батарея у останнього трохи менша.

Як пише Mashable, cмартфон T1 уже кілька разів переносив дату запуску. Із 2025 року пристрій кілька разів відкладається без конкретної дати виходу. Компанія видала спільні туманні заяви про близьку появу, але відсутність чітких термінів і жодної офіційної підтвердженої виробничої інформації лише додають питань.

Після численних суперечок навколо дизайну, виробництва та позиціонування T1 Phone, багато аналітиків тепер розглядають його як слабко замаскований ребрендинг існуючого смартфона, а не як нову унікальну модель на ринку.