Одна из самых популярных дизайнерских тенденций сегодняшнего дня – сочетание предметов интерьера из разных периодов времени. Так, современный интерьер можно легко совместить с традиционными, классическими деталями, которые часто можно было увидеть в бабушкином доме.

Какие 3 тренда декора из бабушкиного дома снова стали популярными, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Какие тренды из прошлого снова популярны?

Мода циклична, а дизайнеры часто добавляют ностальгических штрихов, чтобы добавить пространству шарма. В 2025 году популярными остаются 3 тренда, которые перешли к нам из бабушкиного ремонта:

Традиционные шторы и фурнитура

Часто при оформлении дома люди пренебрегают отделкой окон, выбирая минималистичный стиль с простыми шторами. Однако традиционные мотивы придадут комнате индивидуальности и уюта.



Классические шторы с карнизами / Фото Madeline Tolle for Mandy Cheng Design

Бордюры для обоев

В 1980-х и 1990-х годах не было ни одного дома, в котором бы хотя бы в одной комнате не было бордюров, или каймы, на обоях. Это был разумный способ добавить узор в пространство, не оклеивая обоями целые стены. Сейчас этот тренд снова возвращается и все больше дизайнеров хотят добавить узора в интерьер.

Вышитые элементы и рюши

Бабушкин интерьер сразу ассоциируется с цветочными принтами и рюшами. Сейчас дизайнеры смело добавляют в интерьер фестончатые края и вышитые элементы. Они могут быть на скатертях, постельном белье или декоративных подушках. Казалось бы, незначительный элемент, но существенно добавляет винтажного шарма пространству.

