Одна з найпопулярніших дизайнерських тенденцій сьогодення – поєднання предметів інтер'єру з різних періодів часу. Так, сучасний інтер'єр можна легко поєднати з традиційними, класичними деталями, які часто можна було побачити у бабусиному будинку.

Які 3 тренди декору з бабусиного дому знову стали популярними, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Які тренди з минулого знову популярні?

Мода циклічна, а дизайнери часто додають ностальгічних штрихів, щоб додати простору шарму. У 2025 році популярними залишаються 3 тренди, які перейшли до нас з бабусиного ремонту:

Традиційні штори та фурнітура

Часто під час оформлення дому люди нехтують оздобленням вікон, обираючи мінімалістичний стиль з простими шторами. Однак традиційні мотиви додадуть кімнаті індивідуальності та затишку.



Класичні штори з карнизами / Фото Madeline Tolle for Mandy Cheng Design

Бордюри для шпалер

У 1980-х і 1990-х роках не було жодного будинку, в якому б хоча б в одній кімнаті не було бордюрів, або ж кайми, на шпалерах. Це був розумний спосіб додати візерунок у простір, не обклеюючи шпалерами цілі стіни. Нині цей тренд знову повертається і все більше дизайнерів хочуть додати візерунку до інтер'єру.

Вишиті елементи та рюші

Бабусин інтер'єр відразу асоціюється з квітковими принтами та рюшами. Нині дизайнери сміливо додають в інтер'єр фестончасті краї та вишиті елементи. Вони можуть бути на скатертинах, постільній білизні чи декоративних подушках. Здавалося б, незначний елемент, але суттєво додає вінтажного шарму простору.

До слова, з 90-х знову повертаються і кухонні шафи. Дизайнери наголосили, що такі фасади будуть головним трендом 2026 року.