За словами дизайнерів, цей колір даруватиме тепло та затишок інтер'єру, а також додаватиме ностальгічних рис. Який колір буде трендовим у 2026 році – повідомляє 24 Канал з посиланням на Valspar.

Який колір буде головним у 2026?

Проаналізувавши чимало інформації, експерти компанії Valspar назвали головний колір 2026 року. За їхніми словами, кольором майбутнього року стане відтінок "Теплий евкаліпт".

Valspar стверджує, що теплий евкаліпт – ніжно-зелений відтінок у вінтажному стилі, який втілює спокій та позачасовість. Він ніби відображає прагнення до спокійного, заземленого дизайну, який адаптується до сучасного життя.

Теплий евкаліпт – це більше, ніж просто гарний відтінок зеленого. Це відображення комфорту, якого ми прагнемо в наших домівках. Його теплі відтінки створюють заземлений, гостинний настрій, водночас надихаючись природою та знайомством з ретро-дизайном – це колір, який заохочує до відновлення та стійкості,

– заявила Сью Кім, директор з колірного маркетингу Valspar.



Відтінок "Теплий евкаліпт" / Фото Valspar

За словами дизайнерів, відтінок "Теплий евкаліпт" можна поєднувати практично з будь-яким стилем дизайну. Такий колір є універсальним та ідеально поєднується з різними пастельними відтінками.

Крім того, його можна використовувати не лише для інтер'єру, а й екстер'єру. До прикладу, для сайдингу для дому чи фарби для паркану.



Дім і паркан у трендовому кольорі / Фото Valspar

