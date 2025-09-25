Акцентные стены долгое время были одним из самых популярных дизайнерских приемов – достаточно было покрасить одну поверхность в яркий цвет или поклеить обои с узором, чтобы оживить интерьер.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, как и любой тренд, этот прием не избежал модных колебаний. Действительно ли акцентные стены потеряли актуальность и какие есть альтернативы, рассказываем далее.

К теме Визуально загромождает пространство: декор, от которого лучше отказаться

Что такое акцентная стена и почему они стали популярными?

Декоративная или акцентная стена – это поверхность, которая отличается среди других благодаря цвету, фактуре, отделке или даже архитектурной форме.

Она создает визуальный центр комнаты и помогает добавить пространству характера, что и стало основой популярности этого решения.

Акцентные стены позволяют сделать интерьер более выразительным без риска перегрузить его. Их часто выбирают как бюджетный способ попробовать яркие цвета или сложные узоры, ведь материалов и времени на одну стену нужно значительно меньше, чем на всю комнату.

Почему интерес к таким стенам снижается?

Дизайнеры отмечают, что акцентные стены стали настолько распространенными, что многим они просто надоели.

Сегодня вместо покраски или обоев на одной стене владельцы жилья все чаще выбирают другие приемы: отделка всей комнаты обоями в стиле максимализма, работу с потолком или даже скрытые двери, которые становятся акцентным элементом.

Стоит ли отказываться от акцентных стен?

Несмотря на снижение популярности, акцентные стены остаются инструментом, который может работать, если он соответствует стилю.

Главное – избегать банальных решений и мыслить шире: экспериментировать с масштабом, материалами и сочетанием декора.

Акцентированные стены становятся менее актуальными / Фото Freepik

Как сделать акцентную стену стильной?

Выбирайте смелые цвета и фактуры, но заботьтесь о балансе в пространстве.

Продумывайте мебель, освещение и декор у акцентной стены – она должна интегрироваться в комнату, а не выглядеть случайной.

Используйте нестандартные решения: муралы, трафареты, панели или галерейные стены.

Какие есть альтернативы акцентным стенам?

Как пишет Houzz, современный дизайн предлагает множество других способов создать фокусную точку в комнате:

Художественные произведения – большое полотно или коллекция картин.

Текстиль – гобелены, ковры, эффектные шторы.

Растения – живая зеленая стена или композиции из вазонов.

Плитка – декоративная настенная плитка даже в гостиной или столовой.

Освещение – подсветка или настенные светильники, создающие атмосферу.

Как бюджетно обновить свое жилье?

Акцентированные стены – это не единственное решение и быстрого и бюджетного обновления комнат.

Скатерти, жалюзи, краска, освещение, ковры, подушки и растения – все это может изменить атмосферу дома без значительных затрат.