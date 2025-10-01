Социальные сети сделали дизайн интерьера ближе и доступнее для каждого – ленты переполнены идеями, стильными решениями и новыми эстетиками.

Но, как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, то, что выглядит эффектно на фото или в видео, не всегда так же хорошо работает в реальной жизни. Часто громкие тренды оказываются непрактичными, недолговечными или просто опасными. От каких решений дизайнеры советуют отказаться, рассказываем далее.

Какие тренды лучше пропустить?

Фруктовые табуретки

Стулья в форме клубники, арбузов или лимонов покорили тикток, но для ежедневного использования они не подходят. По словам дизайнеров, эта мебель не выдерживает нагрузки и может даже травмировать.

Лучше добавить в интерьер игривые элементы иначе, например, в виде фурнитуры с фруктовым мотивом или ярких акцентных красок. Так получится сохранить индивидуальность, не жертвуя удобством.

Микроэстетики

Такие веяния создают мгновенный эффект в ленте, но быстро теряют актуальность. Комнаты, оформлены под конкретную эстетику, становятся устаревшими сразу после того, как алгоритм движется дальше.

Зато базовые интерьеры из натуральных материалов – камня, металла, льна – создают долговечную основу, на которой легко менять настроение с помощью декора или сезонных деталей.

Низкие белые диваны

В соцсетях они выглядят роскошно, но в реальности – это головная боль. Белый цвет быстро пачкается, а мягкие материалы теряют форму.

Лучше выбирать нейтральные оттенки – бежевый или серый. Они так же универсальны, но значительно практичнее и долговечнее.

Лепка из пенопласта своими руками

Самодельные молдинги обещают быстрый эффект роскоши, но часто выглядят дешево и быстро портятся. Материал может деформироваться или отслаиваться, вместо того чтобы добавлять стильности.

В противовес лучше инвестируйте в один-два качественные элементы – камин, двери на заказ или настоящую декоративную деталь. Это дает пространству индивидуальность и долгосрочную ценность.

Дизайнерские дубликаты

Копии известных брендов привлекают ценой, но они изготовлены из дешевых материалов и редко служат долго. В конце концов, это приводит к лишним затратам и вредит окружающей среде.

Чтобы не подвергаться рискам, покупайте качественную мебель из натуральных материалов, которые не только прослужат годами, но и придадут дому аутентичности.

Какие тренды остаются актуальными?

Как пишет ELLE Decor, не все тренды из соцсетей являются автоматически неуместными. Следующие тенденции вполне могут быть долговечными:

Земляные цветовые палитры. Холодные серые оттенки уходят в прошлое. Им на смену приходят теплые и естественные цвета – выжженная терракота, лесно-зеленый, глубокий коричневый. Они прекрасно сочетаются с камнем и теплым белым, создавая атмосферу уюта.

Винтажные изделия. Спрос на аутентичность вырос до максимума. Вместо новых вещей все чаще выбирают предметы с историей: секонд-хенд, антиквариат или семейные реликвии. Такие вещи добавляют дому индивидуальности и одновременно являются экологическим решением.

Мягкие изгибы и металлические отделки. Угловой минимализм постепенно сдает позиции. В тренде – органические формы и мебель с плавными изгибами, уютные силуэты, округлые края. В отделке возвращается никель, который вытесняет латунь. Он добавляет блеска и современности, одновременно оставаясь элегантным выбором для ванных комнат, мебели или фурнитуры.

Наслоение текстур. Камень, мрамор, текстиль, обои с мягким оттенком или даже простая ваза с ветвями – все это создает многослойное и тактильное пространство. Когда материалы сочетаются между собой, дом приобретает глубину, тепла и особый характер.

Какие тренды уходят в прошлое?

Сфера дизайна интерьеров является довольно динамичной. Некоторые тенденции в ней рискуют не продержаться уже до 2026 года.

К примеру, полностью белые кухни и чрезмерный минимализм выходят из моды. Зато биофильный дизайн и максимализм становятся все более популярными.