В начале 2000-х покраска губкой считалась простым способом придать стенам драматический вид. Техника была интуитивной: покрасить стену базовым цветом, затем промокнуть губкой второй – и готово. Тогда это казалось креативным решением без строгих правил.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, сегодня дизайнеры советуют отказаться от этого метода, ведь подобные стены выглядят хаотично и визуально перегружают пространство. Вместо создания глубины они создают ощущение беспорядка, что затрудняет подбор мебели и декора. Чем заменить такое решение, рассказываем далее.

Что можно сделать взамен?

Покраска губкой существенно ограничивает цветовые решения. Такие стены кричащие и плохо сочетаются с другими оттенками. В сочетании с яркими акцентами или узорами комната может выглядеть перегруженной, а не гармоничной.

Чтобы избежать этого, современные дизайнеры советуют обратиться к более универсальным и долговечным решениям:

Штукатурные покрытия – добавляют фактурности и глубины.

Вагонка или обои – предлагают разнообразие стилей и узоров.

Лепнина – классический акцент, который можно установить даже в формате простых готовых комплектов.

Цветные блоки или контрастная отделка – современный способ совместить оттенки без перегрузки пространства.

В общем краска должна быть свежей и чистой, а стены – выступать фоном для декора, а не отвлекать от него, поэтому вместо возвращения устаревших техник стоит выбирать современные и более изящные способы оформления.

Какие тренды в покраске стен остаются актуальными?

Пока покраска губкой выходит из моды, в тренде оказываются другие тенденции. Как пишет Homes and Gardens, сегодня в моде такие решения по окрашиванию:

Коричневые оттенки – насыщенные, землистые тона как альтернатива классическим нейтральным цветам. Хорошо сочетаются как с пастельными, так и с яркими акцентами.

Известковая отделка – текстурированные стены с естественным, многослойным видом, создающие расслабленную атмосферу.

Насыщение цветом – один оттенок на всех поверхностях: стенах, потолке, плинтусах и даже мебели для целостного вида.

Матовые покрытия – современная альтернатива глянцу, что придает пространству сдержанной элегантности и хорошо подчеркивает архитектурные детали.

Сочетание краски с обоями – подбор цвета стен под оттенки обоев для гармоничного и индивидуального дизайна.

Насыщенные цвета – смелые оттенки синего и зеленого тонов, которые добавляют интерьеру глубины и характера.

Какие еще тренды в дизайне теряют актуальность?

Покраска губкой – это не единственный тренд, который стоит оставить в прошлом. Пришло время также прощаться с акцентными стенами.

Они теряют популярность из-за своей распространенности, и теперь дизайнеры предлагают другие решения – максимализм в отделке или работу с потолком, чтобы создать визуальный центр в комнате.