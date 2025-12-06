Уход за газоном зимой: какие ошибки могут стоить слишком дорого
Зима – не время забывать о газоне. Несмотря на то, что трава находится в периоде покоя, она остается живой и уязвимой. Пренебрежение базовыми правилами ухода может привести к серьезным повреждениям, болезням и затратам на весеннее восстановление.
Какие ошибки в уходе за газоном делают люди?
- Слишком короткая стрижка перед морозами
Скашивание "под ноль" ослабляет траву, лишая ее зеленой массы, которая защищает корни. Для газонов холодного сезона оптимально оставлять 5 – 6 сантиметров, а для теплолюбивых – придерживаться стандартных сезонных рекомендаций.
- Поздняя или неправильная подкормка
Осенняя подкормка – ключ к здоровому весеннему газону, но время и состав удобрений имеют значение. Зимой траве нужен калий, тогда как удобрения с высоким содержанием азота могут спровоцировать лишний рост перед морозами.
- Листья и мусор, оставленные на газоне
Слой листьев или веток блокирует поступление воздуха и света, вызывая снежную плесень. Перед заморозками участок нужно очистить или мульчировать листья так, чтобы трава оставалась видимой.
- Хождение по замерзшей траве
Как пишет Ideal Home, зимой трава хрупкая и ломается даже от легкой нагрузки. Регулярные маршруты по газону могут оставить коричневые полосы и уплотнить почву. Лучше пользоваться дорожками или менять маршрут.
Какие ошибки в уходе за газоном делают люди / Фото Unsplash
- Игнорирование профилактики снежной плесени
Это грибковое заболевание активно развивается под снегом. Чтобы избежать проблем, необходимо своевременно убрать листья, обеспечить циркуляцию воздуха и не оставлять траву слишком длинной.
- Опасное использование соли и реагентов
Химикаты для борьбы с гололедом могут "обжечь" траву и изменить химический состав почвы. Их советуют применять только в критических местах, а весной – промыть участок водой.
- Неподготовленная система полива
Вода, замерзающая в трубах, приводит к трещинам и поломкам спринклеров. Перед зимой нужно сливать воду из системы и утеплять наземные элементы.
- Неправильный зимний полив
Хотя потребность в воде зимой уменьшается, полностью прекращать полив в сухую зиму нельзя. Достаточно увлажнять почву раз в месяц, если нет снега.
Специалисты отмечают: зима – время профилактики. Выполнив несколько несложных действий, владельцы участков могут избежать весеннего восстановления газона и сохранить его густым и здоровым.
