Уход за газоном зимой: какие ошибки могут стоить слишком дорого

Зима – не время забывать о газоне. Несмотря на то, что трава находится в периоде покоя, она остается живой и уязвимой. Пренебрежение базовыми правилами ухода может привести к серьезным повреждениям, болезням и затратам на весеннее восстановление.

24 Канал со ссылкой на Luskherald расскажет о 8 самых распространенных ошибках, которых допускают владельцы домов в холодный сезон.

Смотрите также Простой трюк, который поможет защитить уличные растения от мороза зимой

Какие ошибки в уходе за газоном делают люди?

Слишком короткая стрижка перед морозами

Скашивание "под ноль" ослабляет траву, лишая ее зеленой массы, которая защищает корни. Для газонов холодного сезона оптимально оставлять 5 – 6 сантиметров, а для теплолюбивых – придерживаться стандартных сезонных рекомендаций.

Поздняя или неправильная подкормка

Осенняя подкормка – ключ к здоровому весеннему газону, но время и состав удобрений имеют значение. Зимой траве нужен калий, тогда как удобрения с высоким содержанием азота могут спровоцировать лишний рост перед морозами.

Листья и мусор, оставленные на газоне

Слой листьев или веток блокирует поступление воздуха и света, вызывая снежную плесень. Перед заморозками участок нужно очистить или мульчировать листья так, чтобы трава оставалась видимой.

Хождение по замерзшей траве

Как пишет Ideal Home, зимой трава хрупкая и ломается даже от легкой нагрузки. Регулярные маршруты по газону могут оставить коричневые полосы и уплотнить почву. Лучше пользоваться дорожками или менять маршрут.



Какие ошибки в уходе за газоном делают люди / Фото Unsplash

Игнорирование профилактики снежной плесени

Это грибковое заболевание активно развивается под снегом. Чтобы избежать проблем, необходимо своевременно убрать листья, обеспечить циркуляцию воздуха и не оставлять траву слишком длинной.

Опасное использование соли и реагентов

Химикаты для борьбы с гололедом могут "обжечь" траву и изменить химический состав почвы. Их советуют применять только в критических местах, а весной – промыть участок водой.

Неподготовленная система полива

Вода, замерзающая в трубах, приводит к трещинам и поломкам спринклеров. Перед зимой нужно сливать воду из системы и утеплять наземные элементы.

Неправильный зимний полив

Хотя потребность в воде зимой уменьшается, полностью прекращать полив в сухую зиму нельзя. Достаточно увлажнять почву раз в месяц, если нет снега.

Специалисты отмечают: зима – время профилактики. Выполнив несколько несложных действий, владельцы участков могут избежать весеннего восстановления газона и сохранить его густым и здоровым.

Какие 3 дерева важно обрезать уже сейчас?

Ранее мы писали, что плодовые деревья, такие как яблони и груши, следует обрезать осенью, чтобы уменьшить риск поражения грибковыми инфекциями и вредителями. Вишни, черешни, орехи и лещины требуют особого внимания из-за чувствительности к морозам и риск повреждения ветвей под тяжестью снега.