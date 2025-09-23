Умные технологии выходят за пределы дома – теперь они меняют и внешнее пространство. Гаджеты постепенно переходят в сады, патио и задние дворики. Некоторые из них практичны, другие созданы для удовольствия, но все они меняют способ, которым вы взаимодействуете со своим двором, превращая обычные места в зоны настоящего отдыха.

О 10 устройствах для дома – простых в использовании, устойчивых к погодным условиям и действительно полезных.

Какие гаджеты – идеальный выбор для двора?

Автоматическая система полива растений

Забыть полить растения или волноваться за них во время поездок – знакомая проблема для многих. Автоматическая система полива решает эту проблему, доставляя нужное количество воды в каждый горшок. Устройство работает как персональный дворецкий для растений, поддерживая их свежими и здоровыми. Он дает возможность выбора режима: таймер, ручное управление или автоматический режим по влажности, который сам регулирует уровень полива.

Благодаря защите от протечек и шлангу из пищевого силикона вода подается только туда, где нужно, без лишних затрат и без беспорядка.

Система может одновременно поливать до 15 горшков с достаточным давлением, чтобы вода доходила даже до труднодоступных растений.

Автоматическая система полива растений / Фото Amazon

Умная кормушка для птиц с камерой

Кормушка с камерой – идеальное дополнение для вашего двора, сочетающее кормление птиц с наблюдением за ними. Она транслирует видео в реальном времени на твой телефон. Когда птицы садятся на кормушку, на телефон приходят мгновенные оповещения. Искусственный интеллект устройства распознает более 10 тысяч видов птиц.

Умная кормушка для птиц с камерой / Фото Rozetka

Солнечная Bluetooth-колонка в виде камня

Эта колонка спрятана в камне и выглядит как обычный камень в саду, но может проигрывать музыку. Она сочетает стильный дизайн с качественным звуком и полностью работает на солнечной энергии.

Колонка заряжается на солнце и обеспечивает до 12 часов музыки. Она прочная, водонепроницаемая и выдерживает любую погоду.

Bluetooth-соединение работает на расстоянии до 15 метров, поэтому ты можешь управлять музыкой, не подходя к устройству.

Солнечная Bluetooth-колонка в виде камня / Фото Alpinehomeandgarden

Беспроводной видеозвонок

Это устройство – не просто звонок, а полноценная система видеонаблюдения. Он работает при любом освещении – от яркого солнца до сумерек.

Три датчика движения используют радар, тепловой сенсор и искусственный интеллект для распознавания людей и отсеивания ложных оповещений (например, движения веток).

Подключение к Alexa или Google Assistant позволяет смотреть видео с помощью голосовых команд.

Беспроводной видеозвонок / Фото Rozetka

Камера с прожектором

Это устройство – не просто светильник, а камера с прожектором, что освещает территорию яркостью 2000 люмен. Камера имеет 3D-систему отслеживания движения и функцию "птичьего полета", показывающую точный маршрут движения объекта.

Двусторонняя связь позволяет вам говорить и слышать через камеру, а громкая сирена мощностью 110 дБ помогает отпугнуть нежелательных гостей.

Камера с прожектором / Фото Rozetka

Робот-пылесос для бассейна Dolphin Nautilus CC Pro

Этот робот почистит бассейн самостоятельно – он движется по дну и стенкам, очищая поверхности от грязи и водорослей. Имеет Wi-Fi для планирования работы через смартфон. Фильтр легко чистится благодаря съемной корзине.

Робот уменьшает расходы на обслуживание бассейна и поддерживает воду в чистоте без лишних усилий.

Робот-пылесос для бассейна Dolphin Nautilus CC Pro / Фото Rozetka

Умный контроллер полива

Это устройство управляет системой полива так, чтобы экономить воду и учитывать погодные условия.

Использует погодные данные, чтобы не поливать во время дождя, ветра или холода. Через приложение можно разделить участок на зоны и управлять каждой из них отдельно.

Установка занимает до 30 минут и совместима с большинством систем полива.

Умный контроллер полива / Фото Rozetka

Умный солнечный прожектор

Это свет, заряжается от солнца и включается автоматически ночью. Устройство поддерживает управление через приложение, где можно настроить яркость, цвет и режимы работы (движение, освещение, постоянный свет).

Умный солнечный прожектор / Фото Rozetka

Светодиодные гирлянды

Эти гирлянды длиной почти 15 метров имеют 24 LED-лампочки и подходят для украшения патио, сада или балкона.

Можно управлять яркостью через приложение или голосом. Лампы служат до 30 000 часов, корпус водонепроницаемый и устойчивый к ударам.

Светодиодные гирлянды / Фото Pozetka

Система отпугивания комаров Thermacell LIV

Система отпугивания комаров Thermacell LIV / Фото Rozetka

Система создает зону без комаров в радиусе примерно 3 метров вокруг каждого устройства. Управляется через приложение LIV+2, где можно планировать работу и получать уведомления.

