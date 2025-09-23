Розумні технології виходять за межі дому – тепер вони змінюють і зовнішній простір. Гаджети поступово переходять у сади, патіо та задні дворики. Деякі з них – практичні, інші – створені для задоволення, але всі вони змінюють спосіб, у який ви взаємодієте зі своїм двором, перетворюючи буденні місця на зони справжнього відпочинку.

Про 10 пристроїв для дому – простих у використанні, стійких до погодних умов та справді корисних, розповість 24 Канал із посиланням на BGR та SlashGear.

Дивіться також Як облаштувати маленький передпокій: ідеї для стильного та функціонального простору

Які гаджети – ідеальний вибір для двору?

Автоматична система поливу рослин

Забути полити рослини або хвилюватися за них під час поїздок – знайома проблема для багатьох. Автоматична система поливу вирішує цю проблему, доставляючи потрібну кількість води в кожен горщик. Пристрій працює як персональний дворецький для рослин, підтримуючи їх свіжими та здоровими. Він дає можливість вибору режиму: таймер, ручне керування або автоматичний режим за вологістю, який сам регулює рівень поливу.

Завдяки захисту від протікань та шлангу з харчового силікону вода подається лише туди, де потрібно, без зайвих витрат та без безладу.

Система може одночасно поливати до 15 горщиків із достатнім тиском, щоб вода доходила навіть до важкодоступних рослин.

Автоматична система поливу рослин / Фото Amazon

Розумна годівниця для птахів із камерою

Годівниця з камерою – ідеальне доповнення для вашого двору, що поєднує годування птахів із спостереженням за ними. Вона транслює відео в реальному часі на твій телефон. Коли птахи сідають на годівницю, на телефон приходять миттєві сповіщення. Штучний інтелект пристрою розпізнає понад 10 тисяч видів птахів.

Розумна годівниця для птахів із камерою / Фото Rozetka

Сонячна Bluetooth-колонка у вигляді каменя

Ця колонка схована в камені і виглядає як звичайний камінь у саду, але може програвати музику. Вона поєднує стильний дизайн із якісним звуком і повністю працює на сонячній енергії.

Колонка заряджається на сонці і забезпечує до 12 годин музики. Вона міцна, водонепроникна та витримує будь-яку погоду.

Bluetooth-з'єднання працює на відстані до 15 метрів, тож ти можеш керувати музикою, не підходячи до пристрою.

Сонячна Bluetooth-колонка у вигляді каменя / Фото Alpinehomeandgarden

Бездротовий відеодзвінок

Цей пристрій – не просто дзвінок, а повноцінна система відеоспостереження. Він працює при будь-якому освітленні – від яскравого сонця до сутінок.

Три датчики руху використовують радар, тепловий сенсор і штучний інтелект для розпізнавання людей і відсіювання помилкових сповіщень (наприклад, руху гілок).

Підключення до Alexa або Google Assistant дає змогу дивитися відео за допомогою голосових команд.

Бездротовий відеодзвінок / Фото Rozetka

Камера з прожектором

Цей пристрій – не просто світильник, а камера з прожектором, що освітлює територію яскравістю 2000 люмен. Камера має 3D-систему відстеження руху і функцію "пташиного польоту", що показує точний маршрут руху об'єкта.

Двосторонній зв'язок дозволяє вам говорити і чути через камеру, а гучна сирена потужністю 110 дБ допомагає відлякати небажаних гостей.

Камера з прожектором / Фото Rozetka

Робот-пилосос для басейну Dolphin Nautilus CC Pro

Цей робот почистить басейн самостійно – він рухається по дну і стінках, очищуючи поверхні від бруду і водоростей. Має Wi-Fi для планування роботи через смартфон. Фільтр легко чиститься завдяки знімному кошику.

Робот зменшує витрати на обслуговування басейну та підтримує воду в чистоті без зайвих зусиль.

Робот-пилосос для басейну Dolphin Nautilus CC Pro / Фото Rozetka

Розумний контролер поливу

Цей пристрій керує системою поливу так, щоб економити воду і враховувати погодні умови.

Використовує погодні дані, щоб не поливати під час дощу, вітру чи холоду. Через додаток можна розділити ділянку на зони та керувати кожною з них окремо.

Встановлення займає до 30 хвилин і сумісне з більшістю систем поливу.

Розумний контролер поливу / Фото Rozetka

Розумний сонячний прожектор

Це світло, що заряджається від сонця і вмикається автоматично вночі. Пристрій підтримує керування через додаток, де можна налаштувати яскравість, колір і режими роботи (рух, освітлення, постійне світло).

Розумний сонячний прожектор / Фото Rozetka

Світлодіодні гірлянди

Ці гірлянди довжиною майже 15 метрів мають 24 LED-лампочки і підходять для прикрашання патіо, саду або балкону.

Можна керувати яскравістю через додаток або голосом. Лампи служать до 30 000 годин, корпус водонепроникний і стійкий до ударів.

Світлодіодні гірлянди / Фото Pozetka

Система відлякування комарів Thermacell LIV

Система відлякування комарів Thermacell LIV / Фото Rozetka

Система створює зону без комарів у радіусі приблизно 3 метрів навколо кожного пристрою. Керується через додаток LIV+2, де можна планувати роботу та отримувати сповіщення.

Які гаджети для дому варто обрати?