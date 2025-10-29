Утечка газа: как понять, что произошла чрезвычайная ситуация

Утечка газа – опасное явление, которое может подстерегать нас дома. А потому важно вовремя ее обнаружить.

Есть несколько характерных признаков, по которым можно узнать об утечке газа дома или на предприятии, передает 24 Канал со ссылкой на Hope.

Какие признаки утечки газа?

Сам по себе природный газ не имеет запаха, поэтому компании умышленно добавляют к нему вещества с резким серным запахом. Он напоминает запах тухлых яиц. Чем сильнее запах – тем больше вероятность утечки.

Большая утечка может сопровождаться шипением. Его обычно слышно на небольшом расстоянии, особенно в тишине. Это устойчивый, непрерывный звук, вызванный выходом газа из поврежденной трубы. Поэтому стоит быть внимательными к любым необычным звукам возле газовых плит, труб и счетчиков.

Газ может просачиваться из подземных труб. Если вы замечаете пузырьки в лужах или мокрой земле возле дома, это может означать, что природный газ выходит в почву. Такое случается из-за избыточного давления в трубопроводе или если трубу случайно повредили во время копания.

Больные или погибшие комнатные растения тоже могут свидетельствовать об утечке природного газа рядом. Газ блокирует доступ кислорода к корням.

На утечку газа указывают физические симптомы. Это сильная головная боль, проблемы с памятью, усталость, ухудшение концентрации, тошнота, обморок, удушье.

Утечка газа – распространенная опасность / Фото Direct Plumber SG

Как утеплить дом без отопления?

С наступлением осени ночи становятся холоднее, и дом кажется менее уютным. Эксперты советуют не спешить включать отопление, а воспользоваться простыми способами, чтобы сохранить тепло и уменьшить счета. В частности,