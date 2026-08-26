Встраиваемая техника – ловушка: строитель назвал скрытые минусы, о которых умалчивают продавцы

Встраиваемая техника уже давно стала одним из самых популярных решений для современных кухонь. Она помогает создать целостный интерьер и скрыть бытовую технику за фасадами. Однако наряду с преимуществами такое решение имеет и недостатки, о которых стоит подумать еще до начала ремонта.

24 Канал пообщался с Алексеем Чуницким – руководителем команды "ЧуницкийРемонт", которая занимается ремонтом квартир и домов "под ключ" и разработкой дизайн-проектов.

Почему встроенная техника стала популярной?

По словам специалиста, главное преимущество встроенной техники – ее внешний вид. Холодильник, посудомоечная машина или духовой шкаф не выбиваются из общего дизайна, а кухня выглядит более целостной. Среди основных плюсов такого решения Алексей Чуницкий называет:

целостный вид кухни – техника скрывается за мебельными фасадами;

больше порядка – в помещении меньше визуального шума;

более тихую работу – мебельные конструкции могут дополнительно приглушать звук;

экономию пространства – технику можно органично интегрировать в кухонный гарнитур.

Именно поэтому встроенные приборы сегодня используют в большинстве современных ремонтов.

Какие минусы есть у встроенной мебели?

Впрочем, полностью беспроблемным это решение назвать нельзя. Прежде всего, встроенная техника обычно стоит дороже отдельно стоящей. Кроме того, ее сложнее заменить. Если через несколько лет прибор выйдет из строя или захочется установить новую модель, нужно учитывать размеры ниши и совместимость с мебелью.

Еще один момент – ремонт. Добраться до встроенного прибора для диагностики или обслуживания может быть сложнее, чем до обычной техники. Поэтому перед покупкой стоит учесть не только дизайн кухни, но и будущие расходы на обслуживание и замену оборудования.



Какие преимущества и недостатки имеет встраиваемая техника / Фото Pinterest

Стоит ли выбирать встроенную технику?

Несмотря на недостатки, эксперт советует не отказываться от такого решения, если ремонт делается на долгие годы. Ведь встроенная техника – это прежде всего выбор в пользу эстетики, комфорта и целостного дизайна, но за эти преимущества придется заплатить больше.

Если же бюджет ограничен или важна возможность легко заменять приборы, отдельно стоящая техника может оказаться более практичным вариантом.