24 Канал пообщался с Алексеем Чуницким – руководителем команды "ЧуницкийРемонт", которая занимается ремонтом квартир и домов "под ключ", а также разрабатывает дизайн-проекты. В интервью Алексей рассказал об ошибках, которые чаще всего допускают владельцы жилья, почему во время ремонта действительно можно сэкономить, а где экономия может дорого обойтись.

Для начала представьтесь, пожалуйста, расскажите нашим читателям, кто вы и откуда. Сколько лет вы уже работаете в сфере строительства и ремонта и на чем именно специализируетесь.

Меня зовут Алексей Чуницкий, родился и вырос в Киеве. В свою профессию попал не случайно, имею высшее строительное образование: окончил строительный колледж и университет по специальности "Промышленное и гражданское строительство".

Все время учебы параллельно работал на строительстве, и по личному опыту знаю, что такое строить и работать руками. Поэтому с большим уважением отношусь к мастерам, которые у нас работают.

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К ремонту квартир пришел постепенно: сначала сделал ремонт у себя дома, потом помогал родственникам и знакомым. Со временем понял, что хочу не только работать руками, но и организовывать процессы и руководить командой. После нескольких лет работы в сфере продаж решил создать собственный бизнес.

С лета 2022 года мы всей командой занимаемся ремонтами "под ключ". Сейчас одновременно ведем от 5 до 10 проектов и продолжаем развиваться и расширяться. Также веду блог о ремонтах в Instagram и TikTok.



Алексей Чуницкий – руководитель команды "ЧуницкийРемонт" / Фото предоставлено 24 Каналу

Ошибки при ремонте

Какие три ошибки чаще всего допускают люди во время ремонта, из-за которых в итоге тратят больше денег, времени и нервов?

Первая ошибка – это начинать ремонт без подробного плана. Не зная, что вы хотите увидеть в результате, не стоит приступать к ремонту. Уделите немного времени тому, чтобы спланировать, как распределить зоны вашего жилья, где и какая будет мебель и бытовая техника, какая отделка и освещение.

Благодаря этому вы сможете дать четкое задание мастерам, которые будут делать ремонт, и сможете проверить, все ли выполнено в соответствии с вашим планом. Чем больше информации у вас будет до начала работ, тем больше шансов получить в результате ремонт вашей мечты.

В идеале обратитесь к дизайнеру и закажите дизайн-проект – это будет самый правильный вариант и выгодная инвестиция. Я всегда привожу такую аналогию: ремонт – это путешествие, а дизайн-проект – это наша карта. Отправляясь в путешествие по незнакомым дорогам и не имея карты, вы рискуете заблудиться.

Важно! Перед началом проектирования уточните у дизайнера, какой бюджет вы готовы вложить в свой ремонт. Ведь имея деньги на Renault или Mazda, не стоит рисовать себе Ferrari.

Вторая ошибка – это экономия на черновом этапе ремонта или на мастерах, которые его выполняют. Речь идет о таких работах, как:

прокладка электропроводки,

водопровода и канализации,

штукатурка стен,

стяжка пола и гипсокартонные конструкции.

Все эти работы станут фундаментом вашего ремонта и будут скрыты под стенами и полом. Если сэкономить на них, в будущем могут возникнуть проблемы, а их устранение обойдется в большие деньги, время и нервы.

Поэтому для оптимизации стоимости ремонта я всегда советую экономить на чистовом этапе, ведь краску, розетки или смесители можно легко заменить в любой момент. А что касается мастеров, скажу так: хороший мастер сделает качественную работу даже недорогим материалом, а мастер без опыта и навыков даже с самыми дорогими материалами и инструментами не даст вам хорошего результата!



Начинать ремонт без детального плана – большая ошибка / Фото предоставлено 24 Каналу

Третьей ошибкой может стать выбор материалов только по внешнему виду. Красивый вид не всегда является залогом высокого качества. Поэтому перед тем, как выбирать конкретные материалы и комплектацию, всегда стоит проконсультироваться со специалистами, с дизайнером.

И важно помнить правило, что "дорого" – это тоже не всегда означает "качественно". Поэтому мы всегда подбираем нашим заказчикам лучшую комплектацию для их жилья именно в рамках их бюджета.

Вы сказали, что сэкономить можно на отделочных материалах. Есть ли еще что-то, на чем также можно сэкономить без потери качества при ремонте?

Так, это касается отделочных материалов. Ну и сложности проекта: можно не делать перепланировку или не устанавливать слишком насыщенную систему розеток, выключателей и освещения. Все это влияет на стоимость. Также сэкономить можно на:

бренде материалов – не всегда дороже означает лучше;

декоративных элементах – ведь простые решения выглядят современно;

частично готовой мебели вместо полностью изготовленной на заказ;

отделочных материалах: краска, ламинат, плитка – все это не обязательно должно быть дорогим.

Главное – не экономить на электрике, сантехнике и черновых работах. Простое правило: экономьте на том, что можно заменить, а не на том, что спрятано под полом, в стенах, в потолке.



Алексей не советует экономить на электрике и сантехнике / Фото предоставлено 24 Каналу

Есть ли одно решение при ремонте, о котором люди чаще всего потом жалеют?

Так. Чаще всего люди сожалеют, что начали ремонт без продуманного проекта. Это приводит к переделкам, лишним расходам и компромиссам, которых можно было бы избежать.

Ремонт "самой дорогой комнаты"

Правда ли, что ванная – самая дорогая комната?

Да, обычно это правда. Из-за большого количества инженерных работ, плитки, сантехники и сложных операций, таких как гидроизоляция, ванная комната является одной из самых дорогих комнат при ремонте по стоимости квадратного метра.

Это если говорить о среднестатистическом ремонте. В дорогом сегменте такие комнаты, как гостиная, спальня и т. д., также могут обходиться очень дорого. Все зависит от объема работ и сложности ремонта.

Какие мелочи в ванной значительно влияют на комфорт?

Наибольшее влияние оказывают:

Достаточное освещение.

Желательно иметь несколько сценариев освещения: основное яркое и акцентное, которое не будет ослеплять, если вы зайдете в ванную ночью. Сейчас легко установить зеркало с LED-подсветкой, оно может само по себе служить акцентом.

Теплый пол

Это очень важно, особенно в ванной. Ведь там мы, как правило, ходим босиком. Плитка обладает высокой теплоотдачей, поэтому без подогрева на ней всегда будет прохладно и неприятно.

Ниши для косметики и места для хранения

Часто кажется, что в ванной комнате почти нет никаких вещей и место для хранения не нужно. Жизнь показывает, что это заблуждение, и в ванной есть много средств по уходу. Особенно это важно для наших женщин.

Качественная вентиляция

Это важно для того, чтобы в помещении был свежий воздух и не было лишней влаги и плесени.

Розетки возле зеркала

Этот пункт часто недооценивают, а потом жалеют. Именно такие мелочи делают ванную по-настоящему комфортной.



Как выглядит стильная и комфортная ванная комната / Фото предоставлено 24 Каналу

О трендах в ремонте интерьера

Какой тренд в ремонте уже можно смело назвать устаревшим?

Самый устаревший тренд – ремонт "как у всех" без учета образа жизни владельцев. Из конкретных примеров:

глянцевые фасады;

многоуровневые потолки;

избыток декора;

мебель "стена в стену".

Сейчас выбор материалов и дизайнерских решений позволяет удовлетворить любое пожелание владельца жилья.

Поэтому очень важно уделить внимание тому, чтобы правильно спланировать свой ремонт, ответить на вопрос: "А что именно мне нужно?" – и нет ли в списке ваших пожеланий решений, навязанных обществом или инстаграмом. Ведь лучший ремонт – это вот тот, в котором именно вам будет комфортно и вы будете хотеть проводить в нем время.

Кстати, сейчас формат нашей жизни меняется таким образом, что люди все реже приходят друг к другу в гости именно домой, как показывают исследования. Кофейни, кафе и небольшие рестораны в каждом дворе полностью удовлетворяют потребность в встречах со знакомыми, а дом становится тем местом, где человек хочет чувствовать полный комфорт и защиту. Поэтому, планируя ремонт, нужно в первую очередь обращать внимание на ваши потребности и пожелания, особенности вашей жизни и интересы.

Как вы считаете, какие интерьерные решения, напротив, останутся актуальными еще много лет?

Сегодня в тренде – простота, функциональность и интерьер, созданный под конкретного человека. А именно:

Натуральные и качественные материалы. Спокойная, нейтральная цветовая палитра. Оттенки, которые вы видите в природе. Землистые оттенки. Продуманные системы хранения. Встроенная мебель и техника. Многоуровневое освещение.

Интерьеры, которые останутся актуальными / Фото предоставлены 24 Каналу

То есть легкость и натуральность сейчас в тренде и будут в тренде в будущем. Поскольку ремонт – это очень дорогой проект, сейчас все делают так, чтобы он не успел надоесть через несколько лет.

Пастельные, натуральные цвета и текстуры – это то, что завоевало внимание и уважение за годы жизни у тех, кто сделал такой выбор стиля еще 10 лет назад. Зато те, кто выбирал яркие и кислотные цвета, переделывают свои ремонты, потому что те решения перестали доставлять удовольствие, а порой начали вызывать раздражение.

Какой ремонт будет выглядеть современно даже через 10 лет?

Именно функциональные и вневременные решения не выходят из моды и служат много лет.

Ремонт, в котором ставка сделана не на тренды, а на качество и вневременной дизайн.

Нейтральная цветовая база.

Лаконичные формы.

Качественные материалы.

Продуманное освещение.

Функциональная планировка.

Такой интерьер легко обновить с помощью декора, и он будет оставаться современным даже через 10 лет.