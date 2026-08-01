24 Канал поспілкувався з Олексієм Чуницьким – керівником команди "ЧуницькийРемонт", які займаються ремонтом квартир та будинків під ключ, а також створюють дизайн-проєкти. В інтерв'ю Олексій розповів про помилки, які найчастіше допускають власники житла, на чому під час ремонту справді можна заощадити, а де економія може дорого обійтися.

Спершу представтесь, будь ласка, розкажіть нашим читачам, хто ви та звідки. Скільки років вже у будівництві та ремонтах та на чому саме спеціалізуєтеся.

Мене звати Олексій Чуницький, народився та виріс у Києві. У свою професію потрапив не випадково, маю вищу будівельну освіту: закінчив будівельний коледж та університет за фахом "Промислове і цивільне будівництво".

Увесь час навчання паралельно працював на будівництві, і на особистому досвіді знаю, що таке будувати і працювати руками. Тому з великою повагою ставлюся до майстрів, які у нас працюють.

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У ремонти квартир прийшов поступово: спочатку зробив ремонт у себе вдома, потім допомагав родичам і знайомим. Згодом зрозумів, що хочу не лише працювати руками, а й організовувати процеси та керувати командою. Після кількох років роботи у продажах вирішив створити власний бізнес.

З літа 2022 року ми командою займаємося ремонтами під ключ. Зараз одночасно ведемо від 5 до 10 проєктів і продовжуємо розвиватися та масштабуватися. Також веду блог про ремонти в Instagram і TikTok.



Олексій Чуницький – керівник команди "ЧуницькийРемонт" / Фото надане 24 Каналу

Помилки під час ремонту

Які три помилки найчастіше допускають люди під час ремонту, через які в результаті витрачають більше грошей, часу та нервів?

Перша помилка – це починати ремонт без детального плану. Не знаючи, що ви хочете побачити в результаті, не варто починати ремонт. Приділіть трохи часу для того, щоб спланувати, як розподілити зони вашого житла, де і які будуть меблі та побутові прилади, яке оздоблення та освітлення.

Завдяки цьому ви зможете дати зрозуміле завдання майстрам, які робитимуть ремонт, і зможете перевірити, чи все зроблено відповідно до вашого плану. Чим більше інформації у вас буде до початку робіт, тим більше шансів отримати в результаті ремонт вашої мрії.

В ідеалі зверніться до дизайнера і замовте дизайн-проєкт – це буде найправильніший варіант і вигідна інвестиція. Я завжди проводжу таку аналогію, що ремонт – це подорож, а дизайн-проєкт – це наша карта. Вирушаючи в подорож незнайомими шляхами і не маючи карти, ви маєте дуже високі шанси заблукати.

Важливо! Перед початком проєктування уточніть дизайнеру, який бюджет ви готові вкласти у свій ремонт. Бо маючи гроші на Renault або Mazda, не варто малювати собі Ferrari.

Друга помилка – це економія на чорновому етапі ремонту або на майстрах, які його роблять. Мова йде про такі роботи, як:

прокладання електропроводки,

водопроводу та каналізації,

штукатурення стін,

стяжка підлоги та гіпсокартонні конструкції.

Всі ці роботи будуть фундаментом вашого ремонту і будуть заховані під стінами та підлогою. Якщо зекономити на них, можуть виникнути проблеми у майбутньому, і виправити їх коштуватиме багато грошей, часу та нервів.

Тому для оптимізації вартості ремонту я завжди раджу економити на чистовому етапі, бо фарбу, розетки або змішувачі можна легко замінити в будь-який момент. А щодо майстрів, скажу так: крутий майстер зробить якісну роботу навіть недорогим матеріалом, а майстер без досвіду та навичок навіть із найдорожчими матеріалами та інструментами не дасть вам гарного результату!



Починати ремонт без детального плану – велика помилка / Фото надане 24 Каналу

Третьою помилкою може бути вибір матеріалів тільки за зовнішнім виглядом. Гарний вигляд не завжди є запорукою високої якості. Тому перед тим як обирати конкретні матеріали та комплектацію, завжди варто порадитися з фахівцями, з дизайнером.

І важливо пам'ятати правило, що "дорого" – це теж не завжди означає "якісно". Тому ми завжди підбираємо нашим замовникам найкращу комплектацію для їхнього житла саме під їхній бюджет.

Ви сказали, що заощадити можна на чистових матеріалах. Чи є ще щось, на чому також можна заощадити без втрати якості під час ремонту?

Так, це стосується чистових матеріалів. Ну і на складності проєкту: можна не робити перепланування або дуже насичену систему розеток, вимикачів та освітлення. Все це впливає на вартість. Також заощадити можна на:

бренді матеріалів – не завжди дорожче означає краще;

декоративних елементах – бо прості рішення виглядають сучасно;

частині готових меблів замість усіх під замовлення;

на оздобленні: фарба, ламінат, плитка – все це не обов'язково повинно бути дорогим.

Головне – не на електриці, сантехніці та чорнових роботах. Просте правило: економте на тому, що можна замінити, а не на тому, що заховане під підлогою, в стінах, у стелі.



Олексій не радить економити на електриці та сантехніці / Фото надане 24 Каналу

Чи є одне рішення під час ремонту, про яке люди найчастіше потім шкодують?

Так. Найчастіше люди шкодують, що почали ремонт без продуманого проєкту. Це призводить до переробок, зайвих витрат і компромісів, яких можна було б уникнути.

Ремонт "найдорожчої кімнати"

Чи правда, що ванна – найдорожча кімната?

Так, зазвичай це правда. Через велику кількість інженерії, плитки, сантехніки та складних робіт, таких як гідроізоляція, ванна є однією з найдорожчих кімнат у ремонті за вартістю квадратного метра.

Це якщо говорити про середньостатистичний ремонт. У дорогому сегменті такі кімнати, як вітальня, спальня тощо, можуть коштувати також дуже дорого. Все залежить від наповнення та складності ремонту.

Які дрібниці у ванній значно впливають на комфорт?

Найбільше впливають:

Достатнє освітлення.

Бажано мати декілька сценаріїв освітлення: основне яскраве і акцентне, яке не буде засліплювати, якщо ви зайшли у ванну вночі. Зараз легко поставити дзеркало з LED-підсвіткою, воно може саме слугувати акцентом.

Тепла підлога

Це дуже важливо, особливо у ванній. Бо там ми, як правило, ходимо босоніж. Плитка має високу тепловіддачу, тому без підігріву на ній завжди буде прохолодно і неприємно.

Ніші для косметики та місця для зберігання

Часто здається, що у ванній кімнаті майже немає ніяких речей і місце під зберігання не потрібне. Життя показує, що це помилка, і у ванній є багато речей для догляду. Особливо це важливо для наших жінок.

Якісна вентиляція

Це важливо для того, щоб було свіже повітря і не було зайвої вологи та плісняви.

Розетки біля дзеркала

Цей пункт часто переоцінюють і потім шкодують. Саме ці дрібниці роблять ванну по-справжньому комфортною.



Як виглядає стильна та комфортна ванна кімната / Фото надане 24 Каналу

Про тренди в ремонті інтерєру

Який тренд у ремонтах вже можна сміливо назвати застарілим?

Найбільш застарілий тренд – ремонт "як у всіх" без урахування способу життя власників. З конкретних прикладів:

глянцеві фасади;

багаторівневі стелі;

надлишок декору;

меблі "стіна в стіну".

Зараз вибір матеріалів та дизайнерських рішень дозволяє задовольнити будь-яке побажання власника житла.

Тому дуже важливо приділити увагу тому, щоб правильно спланувати свій ремонт, відповісти на питання: "А що саме мені потрібно?" – і чи немає в списку ваших побажань рішень, нав'язаних суспільством або інстаграмом. Бо найкращий ремонт – це той, у якому саме вам буде комфортно і ви будете хотіти проводити час у ньому.

До речі, зараз формат нашого життя змінюється в таку сторону, що люди все менше приходять один до одного в гості саме додому, це показують дослідження. Кав'ярні, кафе та невеликі ресторани в кожному дворі повністю задовольняють потребу зустрічей зі знайомими, і домівка стає тим місцем, де людина хоче мати відчуття повного комфорту і захисту. Тому, плануючи ремонт, потрібно в першу чергу звертати увагу на ваші потреби й побажання, особливості вашого життя та інтересів.

Як ви вважаєте, які інтер'єрні рішення, навпаки, залишатимуться актуальними ще багато років?

Сьогодні в тренді – простота, функціональність і інтер'єр, створений під конкретну людину. А саме:

Натуральні та якісні матеріали. Спокійна, нейтральна колірна палітра. Відтінки, які ви бачите в природі. Земляні відтінки. Продумані системи зберігання. Вбудовані меблі та техніка. Багаторівневе освітлення.

Інтер'єри, що залишатимуться актуальними / Фото надані 24 Каналу

Тобто легкість та натуральність зараз у тренді і будуть у тренді в майбутньому. Оскільки ремонт – це дуже дорогий проєкт, зараз усі роблять так, щоб він не міг набриднути через декілька років.

Пастельні, натуральні кольори і текстури – це те, що завоювало увагу і повагу за роки життя у тих, хто зробив такий вибір стилю ще 10 років тому. Натомість ті, хто обирав яскраві та кислотні кольори, переробляють свої ремонти, бо ті рішення перестали приносити задоволення, а подекуди почали викликати роздратування.

Який ремонт виглядатиме сучасно навіть через 10 років?

Саме функціональні та позачасові рішення не виходять із моди й служать багато років.

Ремонт, у якому ставка зроблена не на тренди, а на якість і позачасовий дизайн.

Нейтральна кольорова база.

Лаконічні форми.

Якісні матеріали.

Продумане освітлення.

Функціональне планування.

Такий інтер'єр легко оновити декором, і він залишатиметься сучасним навіть через 10 років.