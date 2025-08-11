Зачем наливать кондиционер для белья в бачок унитаза и безопасно ли это
- Лайфхак с добавлением кондиционера для белья в бачок унитаза может привести к засорам труб и проблемам с механизмом.
- Для борьбы с неприятными запахами в туалете эффективнее использовать другие средства.
Сеть охватил странный лайфхак – добавлять кондиционер для белья в бачок унитаза. Некоторые пользователи утверждают, что это якобы отличный способ поддерживать свежесть ароматов в ванной комнате.
Впрочем, безопасно ли так делать – сообщает 24 Канал со ссылкой на House Digest.
Зачем добавлять кондиционер в бачок унитаза?
Сеть захватил лайфхак, идея которого заключается в добавлении кондиционера для белья в бачок унитаза. В результате, во время каждого использования туалета комната будет наполняться приятным ароматом.
Лайфхак с использованием кондиционера: смотрите видео
Как оказалось, вирусный лайфхак из сети не такой и безопасный, как может казаться. Во-первых, кондиционеры и смягчители предназначены исключительно для стирки. Во-вторых, в долгосрочной перспективе могут возникнуть проблемы с механизмом бачка унитаза.
Кондиционер может стать причиной засоров в трубах, вызвать проблемы с клапаном или выводить из строя детали. Кроме того, на практике кондиционер для белья неэффективен в борьбе с неприятными запахами.
Лучше воспользоваться освежителями воздуха, аромадиффузорами или эфирным маслом.
Также можно поставить в ванной комнате растения комнате растения, которые будут впитывать неприятные запахи. Ранее эксперты назвали 3 комнатные растения, которые будут бороться со зловонием в ванной.