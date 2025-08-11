Впрочем, безопасно ли так делать – сообщает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

Зачем добавлять кондиционер в бачок унитаза?

Сеть захватил лайфхак, идея которого заключается в добавлении кондиционера для белья в бачок унитаза. В результате, во время каждого использования туалета комната будет наполняться приятным ароматом.

Лайфхак с использованием кондиционера: смотрите видео

Как оказалось, вирусный лайфхак из сети не такой и безопасный, как может казаться. Во-первых, кондиционеры и смягчители предназначены исключительно для стирки. Во-вторых, в долгосрочной перспективе могут возникнуть проблемы с механизмом бачка унитаза.

Кондиционер может стать причиной засоров в трубах, вызвать проблемы с клапаном или выводить из строя детали. Кроме того, на практике кондиционер для белья неэффективен в борьбе с неприятными запахами.

Лучше воспользоваться освежителями воздуха, аромадиффузорами или эфирным маслом.

Также можно поставить в ванной комнате растения комнате растения, которые будут впитывать неприятные запахи. Ранее эксперты назвали 3 комнатные растения, которые будут бороться со зловонием в ванной.