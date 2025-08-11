Втім, чи безпечно так робити – повідомляє 24 Канал з посиланням на House Digest.
Навіщо додавати кондиціонер у бачок унітаза?
Мережу захопив лайфхак, ідея якого полягає у додаванні кондиціонера для білизни у бачок унітаза. У результаті, під час кожного використання туалету кімната наповнюватиметься приємним ароматом.
Лайфхак з використанням кондиціонера: дивіться відео
Як виявилося, вірусний лайфхак з мережі не такий і безпечний, як може здаватися. По-перше, кондиціонери та пом'якшувачі призначені виключно для прання. По-друге, у довгостроковій перспективі можуть виникнути проблеми з механізмом бачка унітаза.
Кондиціонер може стати причиною засмічень у трубах, викликати проблеми з клапаном чи виводити з ладу деталі. Крім того, на практиці кондиціонер для білизни неефективний у боротьбі з неприємними запахами.
Краще скористатися освіжувачами повітря, аромадифузорами чи ефірною олією.
Також можна поставити у ванній кімнаті рослини, які вбиратимуть неприємні запахи. Раніше експерти назвали 3 кімнатні рослини, які будуть боротися зі смородом у ванній.