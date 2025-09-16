Пользовательница Reddit, которая вернулась домой после нескольких месяцев отсутствия, поделилась неожиданным открытием. Она заметила крошечные отпечатки ладоней на книжных полках.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, женщина опубликовала фото находки в соцсетях, где изображение собрало тысячи комментариев. Что же это были за отпечатки, рассказываем далее.

Как женщина нашла крошечные отпечатки на мебели?

На фотографии, которыми поделилась женщина, видно два разных набора мелких ладоней, жутко похожих на человеческие. Отпечатки были размазаны на черной полке под рядами книг, а их природа была непонятной.

Один из комментаторов предположил, что виновниками могут быть животные. Однако автор сообщения не представляет, как кто-то из них мог попасть в жилище.

Другие же пользователи обращались к сверхъестественному за ответами. "Это же крошечный призрак, я даже не боюсь", – пошутили в комментариях.

Однако большинство пользователей уже склоняется к грызунам. "Возможно, это крыса", "Люба, это же крыса", "У крыс есть четыре пальца. К сожалению, я вижу отпечатки четырех пальцев в пыли", – писали люди.

Как выглядят крошечные отпечатки: смотрите фото

Какие открытия скрывают дома?

Многие люди находит что-то необычное и немного жуткое в своих домах.

Так, другая девушка арендовала дом и обнаружила там жуткую комнату. На стенах у помещения были странные рисунки, а на полу – лежало одеяло.