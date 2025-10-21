Женщина, которая ремонтирует свой дом 1960-х годов, наткнулась на неожиданность, когда подняла старый ковер в коридоре.

Тара из Великобритании приобрела дом в апреле 2025 года у пары пожилых людей, которые прожили там 50 лет. Через месяц она уже была занята ремонтом, передает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

Что обнаружила Тара под ковром в коридоре?

Чтобы сэкономить, Тара часто выполняла много работ самостоятельно. О ходе ремонта женщина рассказывает в видео, которые публикует в соцсетях.

Недавно Тара распространила видео, как снимает старый ковер в коридоре, под которым десятилетиями лежал паркет.

Через несколько минут после публикации видео в Instagram Тара получила множество сообщений от людей, которые предупреждали, что черный слой под плиткой может содержать асбест.

Обратите внимание! Асбест – волокнистый материал, который ранее использовали в строительстве из-за его устойчивости к огню, тепла и коррозии. Его запретили во многих странах в начале 2000-х из-за опасений, что волокна в воздухе могут вызвать смертельно опасные заболевания легких при вдыхании.

Тара рассказала, что сначала немного испугалась. "Было много пыли, и я почувствовала странное покалывание в горле и носу", – сказала она. К счастью, женщине лишь показалось.

Другие пользователи соцсетей, включая строителей и инспекторов, успокоили Тару: даже если асбест присутствует, его уровень и риск низкие. Однако некоторые сомнения остались. Тара отметила, что научилась ценному уроку: "Я узнала, сколько продуктов раньше содержали асбест. Это шокирующе". Несмотря на это, она не отказалась от ремонта. "Это не остановило меня, но научило, насколько важно носить защитную маску при работе со старыми домами, потому что никогда не знаешь, какие материалы там использовались", – сказала Тара.

Что нашла женщина под ковром в коридоре: смотрите видео

Что под старым линолеум нашел владелец дома?

Владелец дома нашел под старым линолеумом коллекцию газет 1950-х годов. В июне пользователь Reddit опубликовал фото пожелтевших страниц с винтажной рекламой кинотеатров,, продуктовых магазинов и услуг декора. Среди газет были афиши фильмов, реклама Sherwin-Williams и Whiteway Grocery & Market.